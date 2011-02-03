260 برنامه ورزشی در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید عبدی افتخاری اظهار داشت: برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور، میزبانی رقابتهای فوتسال زیر 14 سال کشور در تویسرکان و برگزاری همایش های پیاده روی در شهرستانهای استان همدان از مهمترین برنامه های ورزشی در این ایام است.

افتخاری با بیان اینکه برگزاری جشنواره آدم برفی و پاراگلایدر، مسابقات روستایی و عشایری، طناب کشی، دارت، تیراندازی، تیرکمان و همایش کوهنوردی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام است، افزود: برگزاری مسابقات ورزشی کارمندان دولت از دیگر برنامه های اداره کل تربیت بدنی به مناسبت دهه فجر است.

افتخاری اظهار داشت: روز نوزدهم بهمن نیز جشنواره بزرگ فرهنگی و ورزشی با حضور مسئولان استانی و هیئت های ورزشی و خانواده ها در سالن فردوسی شهر همدان برگزار می شود.

مدیرکل تربیت بدنی همدان از بهره برداری سه طرح ورزشی همزمان با دهه فجر در استان همدان خبر داد و گفت: این طرح ها شامل سالن چند منظوره ورزشی شیرین سو، سالن چند منظوره ورزشی گیان و سالن چند منظوره ورزشی بخش قهاوند است.

افتخاری یادآور شد: برای ساخت و تکمیل سالن های چندمنظوره ورزشی بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.