270 تعاونی در استان زنجان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدموسی متوسلین ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد تعاونی با هدف ایجاد اشتغال و توسعه روزافزون تعاونی ها در حوزه های گوناگون انجام گرفته است.

وی ادامه داد: گسترش وحمایت از فعالیت تعاونی‌ها ، کمک به ارتقای درآمد سرانه‌ی آحاد جامعه است و در توسعه‌ی اقتصادی استان موثر است

متوسلین افزود: تشکیل شرکت‌های تعاونی باهدف انجام فعالیت‌های اقتصادی علاوه‌بر اشتغالزایی و رشد اقتصاد در افزایش سطح درآمد مردم نیز نقش دارد

وی با اشاره به اینکه درطول پنج سال گذشته اداره کل تعاون استان زنجان به بیش از 500تعاونی به اشکال مختلف از جمله تسهیلات، کمک بلا عوض و ارائه نرم افزارهای مورد نیاز تعاونی ها ارائه خدمت کرده است، خاطر نشان کرد: تشکیل بیش از540 دوره آموزشی برای اعضاء تعاونی ها از دیگر اقدامات انجام شده است.

با بیان اینکه نعاونی ها سهم بسزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارند،یادآورشد: با برنامه ریزی های انجام شده تعاونی ها دیگری با اشتغالزایی مناسب دهه فجر امسال در استان زنجان به بهره برداری می رسد.



مدیر کل تعاون استان زنجان با اشاره به اینکه بر اساس رویکرد دولت حمایت از واحدها و صنوف مختلف در کشور است، اظهار داشت: از آغاز اجرای هدفمندسازی یارانه ها تعاون استان در این بخش مشکل خاصی نداشته است.



متوسلین با بیان اینکه در مدت زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دو تعاونی در استان زنجان مشکل سوخت داشته اند افزود: مشکل سوخت این تعاونی ها برطرف شده و در حال حاضر مشکلی ندارند.



وی با اشاره به اینکه برای برررسی و مشکلات تعاونی ها دبیرخانه ویژه ای در وازرت تعاون تشکیل شده است، افزود: در این دبیرخانه مشکلات بخش تعاون رسیدگی و بسته های حمایتی نیز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت