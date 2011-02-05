بهمن مرادنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای کاهش نرخ بیکاری و با هدف ایجاد صنایع مادر در استان کردستان، کارخانه شرکت تولیدی سایپا در شهرستان بیجار احداث می شود و با توجه به پیگیری های صورت گرفته مراحل مقدماتی این مهم قبل از پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: یکشنبه هفته گذشته در نشستی با حضور بنده، وزیر صنایع و معادن و رئیس جمهور کشور، بحث احداث و راه اندازی کارخانه سایپا بررسی شد و دکتر احمدی نژاد بر اجرایی کردن این مهم در شهرستان بیجار با هدف توسعه این شهرستان تاکید کرد.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس بیان داشت: احداث این کارخانه در شهرستان بیجار با سرمایه گذاری شرکت سایپا و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند در راستای ایجاد اشتغال و همچنین راه اندازی صنایع دیگر متناسب با این طرح موثر باشد.

مرادنیا با اشاره به مشکلات شهرستان بیجار در بخش بیکاری و افزایش مهاجرت از این شهرستان، گفت: متاسفانه بر اساس آمارهای سرشماری سال 85، میزان جمعیت بیجار بیش از 40 هزار نفر کاهش پیدا کرده بود و مردم این شهرستان برای یافتن فرصت های شغلی از این شهرستان به شهرها و سایر استان های کشور مهاجرت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان بیجار در بخش های کشاورزی و معدن دارای توانمندی بسیاری است که متاسفانه بنا به دلایل نامشخص تاکنون از این توانمندی ها برای خدمت بهتر به مردم و رفع معضل بیکاری آنها هیچ گونه اقدم قابل توجهی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس یادآور شد: با توجه به پیگیری های مستمر طی چهار سال گذشته اقداماتی از سوی دولت های نهم و دهم برای جبران عقب ماندگی های شهرستان بیجار صورت گرفته و انتظار می رود که این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.