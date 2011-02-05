به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، باراک اوباما شب گذشته در کنفرانس خبری مشترک با "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا اظهار داشت: انتقال قدرت در مصر هم اکنون باید صورت بگیرد و ملت مصر خود آینده شان را تعیین خواهند کرد.

وی از حسنی مبارک همتای مصری خود خواست که به خواسته ملت خود احترام بگذارد و قدرت را واگذار کند و حکومت وی دیگر نمی تواند به گذشته بازگردد.

اوباما در ادامه گفت: تظاهر به اصلاحات به جای انجام اصلاحات واقعی موثر نخواهد بود. وی همچنین مدعی شد که واشنگتن آینده مصر را تعیین نخواهد کرد.

اظهارات اوباما مبنی بر عدم دخالت در امور مصر در حالی مطرح می شود که این کشور تصمیم دارد تنها راس هرم قدرت یعنی حسنی مبارک را از صحنه سیاسی مصر حذف کند و با جای وی یکی از همقطاران مبارک یعنی عمر سلیمان را جایگزین وی کند.