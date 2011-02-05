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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

خوراکیان:

3000 بسته محصولات فرهنگی به هیئت های مذهبی مشهد اهدا شد

3000 بسته محصولات فرهنگی به هیئت های مذهبی مشهد اهدا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت زائران حرم مطهر رضوی از اهدای 3 هزار بسته محصولات فرهنگی به هیئت های مذهبی که در دهه‌ آخر صفر به حرم مطهر رضوی مشرف شدند خبر داد.

رضا خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: اداره امور فرهنگی حرم رضوی به منظور ارتقای سطح بینش و ایجاد پیوند ماندگار بین زائران و امام رضا(ع)، اقدام به ارائه محصولات فرهنگی شامل کتیبه، کتاب، پوستر و بسته های متبرک به 400 هزار نفر از اعضای هیئت های مذهبی کرد.

وی تصریح کرد: هر بسته فرهنگی شامل هشت پوستر از احادیث رضوی، کتیبه،30 جلد کتاب آستان دوست، نمک متبرک به تعداد اعضای هر هیئت و 5 عدد پوستر بوده است.

خوراکیان با توجه به اینکه در این ایام کودکان بسیاری همراه با خانواده‌های خود به حرم مطهر مشرف می‌شوند، یادآور شد: در این راستا اداره امور فرهنگی نزدیک به بیست هزار بسته فرهنگی شامل کتاب کودک، برچسب‌های اماکن حرم مطهر رضوی و تبرکات را برای این رده سنی فراهم کرده است.

وی سپس به اقدامات و برنامه‌های این اداره در ایام دهه آخر صفر پرداخت، و با عنوان اینکه یکی از این ویژه برنامه‌ها به بخش مسابقات اختصاص دارد، افزود: مسابقه‌های "برشانه‌های اندوه" و "کبوتران" از جمله این مسابقات است که در قالب جزوه‌هایی با موضوع سیره رضوی برگزار می‌شود و در مجموع به چهار هزار نفر از برگزیدگان این مسابقات جوایزی اهدا خواهد شد.

مسئول اداره فرهنگی حرم مطهر رضوی، پوشش فرهنگی کاروان‌های پیاده را از جمله برنامه‌های دیگر این اداره عنوان کرد.

کد مطلب 1245845

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