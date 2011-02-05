مجموعه مقالات چارلز تیلور منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب دیدگاه تیلور در مورد موضوعات گوناگونی چون انسجام دینی و نظریه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

تیلور در این اثر به طرح دیدگاههای خود در مورد فیلسوفان و اندیشمندانی که نوعی همسویی فکری با آنها نیز دارد پرداخته است. برای نمونه او دیدگاه فیلسوفانی چون السدایر مک اینتایر، آیریس مرداک و رابرت براندوم پرداخته است.

این اثر مشتمل بر مقالات تیلور درباره موضوعاتی چون انسجام دینی، ملی گرایی، برونگذاری دموکراتیک و مدرنیته است.

علاوه بر این موضوعات او به بررسی موضوعات عمده و ظهور کرده در عصر سکولار می‌پردازد و آنها را مورد واکاوی عمیق قرار می‌دهد.

یکی از موضوعاتی که تیلور آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد ظهور غیر عقلانی از بستری عقلانی است. به عبارت دیگر او ظهور غیر عقلانیت را از عقلانیت مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "مسائل غامض و پیوستگی‌ها" منتشر شده است.