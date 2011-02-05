399 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای کشاورزی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا اصغری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه این میزان اعتبار جهت اجرای 117 طرح عمرانی طی دهه فجر انقلاب اسلامی در مناطق روستایی و عشایری استان هزینه شده، افزود: با بهره برداری از این طرحها طی ایام گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی برای یک هزار و 120 نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد.

وی پوشش بتنی انهار، لایروبی و مرمت قنوات، تجهیز و نوسازی اراضی، آبیاری تحت فشار، بهبود تولیدات گیاهی، مرغداری گوشتی، پرواربندی گوساله، احداث گاوداری شیری، سردخانه بالای صفر، فرآورده های لبنی، خوراک دام و استخرهای پرورش ماهی و آبزیان از جمله این طرحها عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه طرحهای افتتاحی در سه بخش عمرانی، تسهیلاتی و ارتقای سیستم تولیدی و خدماتی هستند، بیان داشت: تعداد 14 طرح عمرانی و تسهیلاتی نیز با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد و 219 میلیون ریال در زمینه حفاظت خاک و کنترل رسوب و کاهش فرسایش، احداث خط انتقال و استخر آب کشاورزی و راه اندازی مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل امور عشایر و سازمان تعاون روستایی از دستگاههای تابعه جهادکشاورزی افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.