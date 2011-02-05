برخی سودجویان در البرز لباس سرمایه گذار بر تن کرده اند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج یاد ایام را گرامی داشت و گفت: قبل از انقلاب اسلامی کمتر از 10 درصد دنیا تشیع را می شناخت اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کمتر کسی است که فقه پویای تشیع را نشناسد.

وی بیان داشت: بی شک اگر درایت امام خمینی (ره) کشتی انقلاب را به ساحل پیروزی نمی رساند، امروز سرنوشت ایران اسلامی به وابستگی کامل آمریکا و اسرائیل دچار می شد.

فرهادی با بیان اینکه عمر می گذرد و آنچه می ماند خدمت صادقانه است از مدیران استان خواست از هر فرصتی برای خدمتگزاری بیشتر به اقشار مختلف جامعه بهره لازم را ببرند.



شهرداران در لبه پرتگاه آزمون و خطا هستند



استاندار البرز در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت خدمات رسانی در شهرهای استان اشاره داشت و گفت: شهرداران یکی از اقشار زحمتکش جامعه هستند که در عین حال همواره در لبه پرتگاه آزمون و خطای الهی ایستاده اند.

فرهادی تصریح کرد: شهرداری در متن تمام امور شهر است و با مردم ارتباط تنگاتنگی دارد. این مجموعه باید از ارتباط گسترده با شهروندان برای ارائه خدمات رسانی بهتر استفاده لازم را برد.

وی، حرایم شهرها، تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی، به روز رسانی کمیسیون مغایرت ها، تقویت واحد حقوقی شهرداری ها، مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز، گسترش فضای سبز و حفط محیط زیست، گسترش احداث بناهای فرهنگی – ورزشی و… را مهمترین اولویت های شهری در 16 شهر البرز برشمرد و خاطر نشان کرد: باید از رواج واسطه گری و دلال بازی و نیز از فروش چند باره زمین ها جلوگیری شود.



سرمایه ای که به استان می آید باید برای اشتغال به کار گرفته شود

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد؛ سرمایه ای که برای ایجاد اشتغال به البرز می آید باید در راستای ساخت کارخانه و کارگاه باشد.

وی گفت: برخی سودجویان لباس سرمایه گذار به تن کرده اند و تنها به منافع خویش می اندیشند.

فرهادی بیان داشت: مسلما هدف برخی تنها تغییر کاربری و تفکیک زمین های کشاورزی و… است که باید چنین مسائلی با هوشیاری رصد شود.

این مسئول از شوراهای اسلامی و شهرداری ها خواست بسترهای لازم را برای حضور سرمایه گذاران در این شهرها مهیا سازند.



چاره اندیشی استاندار برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز



استاندار البرز از شوراهای اسلامی استان البرز خواست هر شش ماه یکبار تصویربرداری کاملی از سطح شهر داشته باشند تا بازبینی آن در آتی مشخص کند آیا در آن شهر ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته است یا نه؟



فرهادی از ساخت و ساز غیرمجاز به عنوان یک معضل عدیده یاد کرد و گفت: 16 شهردار و 16 شورای اسلامی البرز از امروز باید برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز آستین همت بالا زنند و این معضل را ریشه کن کنند.

وی اظهار داشت: مدیریت شهری باید ساخت و ساز غیر مجاز را در نطفه خفه کنند و از طریق فرهنگ سازی شهروندان را نسبت به عواقب ساخت و سازهای خارج از ضوابط شهرسازی آگاه کنند.

فرهادی بیان داشت: از امروز هیچ ساخت و ساز غیرمجازی در شهرها مورد قبول نیست و کسانی که کم کاری کنند به مردم معرفی خواهند شد.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: ساخت و ساز غیرمجاز یک امتیاز منفی در کارنامه شهرداران است و در سوابق آنان لحاظ می شود.

وی با بیان اینکه برخی می خواهند حتی در بلوارها و معابر اصلی شهر نیز ساخت و ساز غیرمجاز داشته باشند، اظهار داشت: تقاضا داریم تصاویر شهر با دوربین ثبت و ضبط شود تا شهرداران در مواجه با ساخت و سازهای مجاز گذشتگان را مقصر جلوه ندهند و بازبینی این تصاویر در فواصل زمانی مشخص، توفیق شهرداری ها در زمینه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز را نشان دهد.



استاندار البرز از مسئولان محلی خواست در برخورد با سازندگان متخلف، از تمام ظرفیتهای قانونی بهره لازم را ببرند.