فرانسه صادرات سلاح به مصر را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسوی لوموند، دولت فرانسه تمامی صادرات سلاح به مصر را متوقف کرد. این اقدام در پی اوضاع ناآرام و قیام مردمی مصر اتخاذ شده است.

توقف صادرات سلاح به مصر شامل مواد منفجره و مواد نگهدارنده ویژه تجهیزات جنگی نیز می شود. دولت آلمان نیز روز گذشته اعلام کرد که صادرات سلاح به مصر را متوقف می کند.

خاطرنشان می شود مردم مصر از 12 روز پیش تاکنون علیه رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک قیام کرده اند. بر اثر درگیری نیروهای مردمی و اوباش طرفدار مبارک در طی این مدت دستکم 300 نفر کشته و 5000 نفر دیگر زخمی شده اند.