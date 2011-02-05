به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جلال هاشمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این 92 پروژه مشتمل بر 79 پروژه دولتی و 13 پروژه خصوصی است.

وی اظهار داشت: مراسم ویژه ورود حضرت امام (ره)، ارسال پیامک پیروزی، افتتاحیه طرح های مرکز بهداشتی درمانی خیام و راه آسفالت روستای عشرت آباد، همایش وقف و انقلاب اسلامی و تجلیل از واقفان و مراسم غباررویی و عطر افشانی مزار شهدا از جمله برنامه های انجام شده دهه فجر است.

هاشمی بهره برداری از راه آسفالت روستای شورود، افتتاح آموزشگاه پنج کلاسه عطاثیه، افتتاح ساختمان دهیاری دهنوشور و استخر ذخیره آب را از جمله پروژه های آماده بهره برداری در بخش میان جلگه این شهرستان اعلام کرد.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: طرح های بخش زبرخان از جمله بهره برداری از جایگاه CNG قدمگاه، کلنگ زنی مسکن مهر قدمگاه، کلنگ زنی عملیات گازرسانی چند روستا و بهره برداری طرح هادی روستاهای گرینه و اردوغش در روز یکشنبه 17 بهمن ماه اجرا خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح راه روستای بیدخان عشق آباد، بهره برداری آب شرب علیدر، بهره برداری راه آسفالت روستای ماروسک و سفیر آباد و همچنین همایش "انقلاب و استحکام خانواده" در روز انقلاب اسلامی، استحکام خانواده رسالت و منزلت خبر داد.

هاشمی خاطر نشان کرد: برگزاری همایش پیشکسوتان انقلاب اسلامی، افتتاح آموزشگاه های خیرساز شهید مدنی و روستای چاه بلند و برگزاری یادواره شهدا از برنامه های 19 بهمن ماه سال جاری است.