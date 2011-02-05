به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین نشست از سلسله نشستهای "مختصات جامعه‌شناسی ایرانی"، دکتر محمد منتظر قائم، روز دوشنبه، 18 بهمن، از ساعت 13:30 الی 15 در اتاق جلسات جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد.

این نشستها هر دو هفته یکبار به همت جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران به منظور پاسخگویی به سؤالاتی مانند "جامعه‌شناسی ایرانی چرا؟" و "جامعه‌شناسی ایرانی چگونه؟" با شرکت اساتید برجسته جامعه‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.