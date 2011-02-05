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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

مختصات جامعه‌شناسی ایرانی بررسی می‌شود

مختصات جامعه‌شناسی ایرانی بررسی می‌شود

در ادامه سلسله نشستهای "مختصات جامعه‌شناسی ایرانی"، دکتر محمد منتظر قائم در روز دوشنبه، 18 بهمن ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین نشست از سلسله نشستهای "مختصات جامعه‌شناسی ایرانی"، دکتر محمد منتظر قائم، روز دوشنبه، 18 بهمن، از ساعت 13:30 الی 15 در اتاق جلسات جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد.

این نشستها هر دو هفته یکبار به همت جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران به منظور پاسخگویی به سؤالاتی مانند "جامعه‌شناسی ایرانی چرا؟" و "جامعه‌شناسی ایرانی چگونه؟" با شرکت اساتید برجسته جامعه‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1246307

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