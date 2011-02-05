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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

بسترهای گلستان برای سرمایه گذاری خارجی مناسب است

بسترهای گلستان برای سرمایه گذاری خارجی مناسب است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: استان گلستان با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای موجود، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین فاضلی عصر شنبه در حاشیه اجرای طرح های میراث فرهنگی گلستان، ضمن تاکید بر فرصت های سرمایه گذاری موجود دراین استان، به رشد چشمگیر پروژه های مختلف مرمتی و عمرانی درحوزه گردشگری و میراث فرهنگی دراستان گلستان اشاره کرد.

وی افزود: ایجاد موزه ها و گسترش ظرفیت های جلب گردشگر و توریست نیز در رونق صنعت گردشگری این استان موثر است و ضمن معرفی فرهنگ وتمدن کهن این سرزمین، قابلیت ها و ظرفیت های این استان را بیش از پیش معرفی می کند.
 
وی همچنین به حمایت های دولت از سرمایه گذاران دربخش های مختلف صنعت گردشگری اشاره داشت.

معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور گفت: برای اینکه بتوانیم سهم قابل ملاحظه ای از درآمد حاصل از صنعت گردشگری جهانی را برای کشور هدف گذاری کنیم نیازمند زمینه سازی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستیم.  
 
فاضلی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اهداف نظام در ارتباط با توسعه گردشگری متوجه ورود گردشگران خارجی و داخلی است، تصریح کرد: بهره‌مندی از فرصت‌ها و جاذبه‌های گردشگری در ابعاد مختلف این موضوع قابل توجه است و وجود زیرساخت‌های لازم و همسطح با استانداردهای بین‌المللی در این حوزه، زمینه را جهت توسعه فراهم می آورد.
 
وی ادامه داد: رسیدن به استانداردهای بین‌المللی در این حوزه ممکن نیست مگر اینکه از حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بهره‌مند شویم.
کد مطلب 1246392

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