به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی ظهر شنبه در همایش "وقف؛ احسان ماندگار" در باشگاه میلاد کرج افزود: خیرین با عمل خیری که انجام می دهند بالاخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی، دست دولت را گرفته و یاری رسان دولت هستند.



وی با اشاره به تفسیر سوره لیل به اهمیت وقف در اسلام پرداخت و اظهار داشت: وقف پیش از اسلام وجود داشته و پس از ظهور اسلام نیز، آیه های مختلفی را می توان از جمله مصادیق وقف در قرآن، احادیث و روایت معصومین (ع) برشمرد.

این مسئول تصریح کرد: در دین مبین اسلام انگیزه واقفین جلب رضای خداوند بوده و نیت خیر برای انجام یک وظیفه دینی و مذهبی مطرح بوده است.



وی با اشاره به سه رویکرد وقف تاکید کرد: وقف دارای ابعاد وسیعی است که از آن جمله می توان به رویکرد اجتماعی، رویکرد اقتصادی و رویکرد فرهنگی آن اشاره کنیم.



بنی احمدی، با اشاره به فرهنگ وقف و تاثیرگذاری این امر در جامعه افزود: براساس رویکرد اجتماعی حس نوع دوستی و از خودگذشتگی در افراد زنده می شود و براساس رویکرد اقتصادی نیز با شناسایی و احیا موقوفات، اشتغالزایی در استان نوپای البرز افزایش پیدا خواهد کرد.

رویکرد فرهنگی یکی از اصلی ترین رویکردها در امر وقف



وی در ادامه رویکرد فرهنگی را یکی از اصلی ترین رویکردها در امر وقف برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از نیات واقفین حول این رویکرد می چرخد که در جهت امور عام المنفعه نیز بسیار موثر است.



این مسئول در ادامه یادآور شد: نکته حائز اهمیت در موضوع وقف این است که باید مسیر وقف به سوی برطرف کردن نیازهای جامعه تغییر یابد و به نوعی برطرف کننده خواسته های اقشار محروم جامعه مان باشد.



وی در ادامه افزود: این امر می تواند به گسترش فرهنگ وقف در جهت رفع محرومیت ها در جامعه منجر شود.

بنی احمدی با بیان اینکه امانتداری از موقوفات وظیفه اصلی این اداره کل است افزود: نیت محوری برنامه آتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خواهد بود و طبق فرمایش امام راحل در سال 58 که فرمودند: "باید موقوفات بر وقفیت بماند"، امید است در امانتداری از موقوفات که وظیفه خطیر و سنگین این اداره کل است بیش ازپیش همت گماریم.



گفتنی است در پایان این مراسم از 33 نفر از واقفین، متولیان، مستاجرین موقوفات هیئت های امنا و خادمین اماکن متبرکه با اهدا جوایزی نفیس تجلیل شد.