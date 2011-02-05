به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی شاخص در منطقه پردیسان قم در سخنانی اظهار داشت: امروز شاهد هستیم در استان قم کارهای بسیار زیادی در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی به مردم و طرح‌های عمرانی انجام شده است.



وی با بیان اینکه قطار پیشرفت، عمران و آبادانی قم بر روی ریل توسعه با سرعت زیاد در حرکت است خاطرنشان کرد: در ایام‌الله دهه فجر 171 پروژه در بخش‌های مختلف افتتاح خواهد شد که برای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر 1590 میلیارد ریال هزینه شده است.



استاندار قم تصریح کرد: در دهه فجر امسال عملیات اجرایی ده‌ها پروژه دیگر در بخش‌های مختلف آغاز می‌شود که همه این تلاش‌ها و اقدامات در راستای پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر استان قم صورت می‌پذیرد.



وی با اشاره به تلاش خستگی‌ناپذیر مدیران و مسئولان اجرایی استان قم تاکید کرد: در بخش گازرسانی اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تعدادی از پروژه‌ها در مدت زمان بسیار کوتاه‌تر از زمان در نظر گرفته با رعایت تمام مسائل کیفی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.



حجت‌الاسلام موسی‌پور اقدامات صورت گرفته در بخش آب را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: با وجود بحران خشکسالی در استان قم، با همت و تلاش مضاعف مسئولان ذی‌ربط این مشکل مدیریت و آب شرب در شهر قم جیره بندی نشد.



وی در ادامه افزود: با بهره‌برداری از پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم، کام شهروندان هرچه سریعتر شیرین شود و مشکلات در زمینه تامین و مدیریت آب شرب برطرف شود.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: عزم مسئولان و مردم در راستای عمران، آبادانی و سازندگی استان مهم‌ترین سرمایه محسوب می‌شود و امیدواریم با همت بلند و همراهی همه مردم و مسئولان عقب‌ماندگی‌های انباشته قم را جبران کنیم.



استاندار قم در پایان با اشاره به پروژه فرودگاه بین‌المللی قم خاطرنشان کرد: پس از کسب مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط، کمیته ویژه‌ای تشکیل شده و با فراهم آوردن زمینه‌ها و مقدمات لازم به زودی کلنگ این پروژه نیز به زمین زده خواهد شد.



گفتنی است امروز شانزدهم بهمن‌ماه با حضور استاندار قم پروژه آبرسانی و گازرسانی به واحدهای مسکونی مهر کلنگ‌زنی و پروژه‌های مرکز بهداشتی و جایگاه اختصاصی بنزین در منطقه پردیسان به بهره‌برداری رسید.

