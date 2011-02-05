تمامی کنتورهای خراب مشترکان ایذه ای تعویض می شود

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: در راستای هدفمندسازی یارانه ها و توزیع بهینه آب مصرفی تعویض فوری دو هزار و 300 فقره کنتور خراب و با عمر بیش از 10 سال در دستور کار این اداره قرار گرفت.



وی خاطر نشان کرد: طی 20 روز گذشته، تعداد یک هزار کنتور تعویض گردیده و مابقی تا پایان سال تعویض خواهند شد.



این مقام مسئول در شرکت آب و فاضلاب خوزستان یادآور شد: این اقدام با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.



مدیرعامل آبفای خوزستان تاکید کرد: 26 هزار مشترک در شهرستان ایذه از خدمات آب و فاضلاب استفاده می کنند.



پویا در ادامه همچنین به تشریح نحوه محاسبه تعرفه های جدیدآب بها و خدمات دفع فاضلاب پرداخت و گفت: تعرفه های آب در بخش خانگی براساس متوسط مصرف ماهیانه یک مشترک به صورت کشوری بر 10 پله تقسیم شده به گونه ای که پس از مشخص شدن متوسط مصرف، در فرمول طبقات قرار می گیرد.



وی در خصوص جزئیات محاسبه پله های مصرف، تاکید کرد: برخلاف گذشته مصرف مشترک بر حسب نرخ پله های مربوط محاسبه می شود. در حال حاضر بر اساس نرخ اعلام شده کشوری پنج متر مکعب اول مصرف مشترک با نرخ ماهیانه یک هزار و 72 ریال، پنج متر مکعب دوم با نرخ ماهیانه یک هزار و 609 ریال، پنج متر مکعب سوم با نرخ دو هزار و 145 ریال، پنج متر مکعب چهارم با نرخ دو هزار و 681 ریال، پنج متر مکعب پنجم سه هزار و 754 ریال، پنج مترمکعب ششم پنج هزار و 899 ریال، پنج متر مکعب هفتم با نرخ هشت هزار و 43 ریال، پنج مترمکعب هشتم 10 هزار و 725 ریال و 10 متر مکعب بعدی تا میزان مصرف 50 مترمکعب با نرخ ماهیانه 21 هزار و 449 ریال و مصرف بالای 50 متر مکعب با نرخ ماهیانه 42 هزار و 898 ریال محاسبه می شود.



عضو ستادخشکسالی خوزستان، با بیان اینکه مبلغ حاصل از این محاسبه در کل کشور یکسان بوده است، ادامه داد: پس از اعمال ضریب مربوطه هر شهر در عدد به دست آمده، نرخ بهای آب ماهیانه یک واحد مسکونی(در آن شهر) به دست می آید.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان، ضریب شهری شهرهای دزفول، اندیمشک، مسجدسلیمان و ایذه را برای محاسبه تعرفه آب بها 0.80 شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر، بهبهان، شوشتر، شوش، شادگان، دزآب، صفی آباد، میانرود، قلعه خواجه، باغملک، قلعه تل و لالی را 0.67 و ضریب سایر شهرها را 0.60 عنوان کرد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان درباره درصد مصرف در طبقات مختلف نیز اظهار داشت: در خوزستان 72 درصد مردم زیر 30 مترمکعب در ماه مصرف می‌کنند و بنابراین با تعرفه جدید ماهانه حدود دو هزار و 400 تومان اضافه پرداخت خواهند داشت و در شهرهایی که فاضلاب دارند حدود دو هزار و 800 تومان اضافه پرداخت می کنند.



پویا اظهار داشت: با اجرای طرح اصلاح تعرفه های آب و فاضلاب، افزایش قبوض آب بهای مشترکین با مصرف بالاتر از 30 متر مکعب تا 50 مترمکعب در ماه که 22 درصد از مشترکین را در سطح استان تشکیل می دهند رقمی حدود 12 هزار تومان خواهد بود و مشترکان بالاتر از 50 مکعب مصرف در بخش خانگی که شش درصد از کل مشترکان را شامل می شوند در ماه بیش از 67 هزار تومان به قبوض آب بهای آنها اضافه خواهد شد.

