ظرفیت سیلوهای گندم گلستان 100 هزار تن افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب عصر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: از این تعداد، با بهره برداری از سیلوی فلزی 20 هزارتنی کارخانه آرد مشتری شهرستان گنبد به ظرفیت ذخیره سازی گندم در استان به عنوان مهد کشت گندم در کشور افزوده شد.

ارازعلی شمالی رئیس هیئت مدیره شرکت آرد مشتری نیز در این مراسم طی سخنانی، مدت زمان صرف شده جهت ساخت و اجرای این طرح را ، پنج ماه ذکر کرد و گفت : 560 هزار یورو در بخش ماشین آلات ، دو میلیارد و 60 میلیون ریال در تجهیزات و شش میلیارد و 100 میلیون ریال در قسمت ساختمان این طرح به غیر از هزینه های خرید زمین، باسکول،

لودر ، کارگران موجود و نظارت سرمایه گذاری شده است.

وی، ساخت سیلو در کنار کارخانه آرد را از اصلی ترین امور و مکمل یکدیگر دانست و از همکاری مسئولان استانی و مساعدت بانک های ملی و ملت استان و شهرستان گنبد در تامین منابع مالی طرح قدردانی کرد.



شمالی اظهارداشت: هدف از ساخت و توسعه فعالیت های کارخانه، تولید بهترین آرد برای آن ماکول سفره مردم است و از اینکه تاکنون در این راه موفق بوده ایم، خدا را شاکر هستیم.



وی از برنامه های دیگر این کارخانه را احداث بارگیری فله آرد به بونکر و حذف کیسه از چرخه آرد سازی، ساخت سیلوی 60 هزارتنی در محور ارتباطی گنبد - مینودشت بیان کرد.



وی متذکر شد: فاز اول سیلوی 60 هزارتنی با ظرفیت 30 هزارتن در اردیبهشت سال 90 آماده بهره برداری خواهد بود.



شمالی، ساخت واحد تولید نان ماشینی صنعتی در شهرک صنعتی گنبد نیز از دیگر برنامه های پیش روی این کارخانه از سوی هیئت رئیسه شرکت آرد مشتری بیان کرد.



وی در ادامه یادآور شد: با بهره برداری از سیلوی 20 هزارتنی این کارخانه، ظرفیت ذخیره سازی گندم آن با انبارهای مکانیزه به 38 هزارتن افزایش یافته است.



شمالی تصریح کرد : به منظور تولید هوشمندانه نیز ، تمامی قسمت های تولید در این طرح در اتاق فرمان به وسیله سیستم PLC بدون دخالت مستقیم نیروی انسانی راهبری می شوند.



وی گفت : کارخانه آرد مشتری با 28 هزار و 735 مترمربع مساحت در پنج طبقه ساخته شد که برای توسعه آن در سال 89 ماشین آلاتی به ارزش یک میلیارد و 400 هزار فرانک سوئیس ، خریداری شده که ظرفیت روزانه و نهایی این کارخانه پس از اتمام پروژه به 300 تن افزایش خواهد یافت.