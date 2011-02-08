گلستان برای توسعه صادرات گندم مزیتهای مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب صبح سه شنبه در مراسم افتتاح سیلوی بندرگز افزود: گلستان از استان هایی است که به عنوان قطب تجارت غلات میان کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه مطرح شده است که توسعه سیلوهای گندم نقش موثری در تداوم این مساله ایفا خواهد کرد.

وی اظهارداشت: وجود مزیت های جغرافیایی همچون مرزمشترک اینچه برون با کشورهای آسیای میانه، استقرار در کریدور شمال به جنوب و شرق و غرب کشور و عبور خط ریلی ترکمنستان از گلستان، توسعه مکان های استاندارد ذخیره سازی گندم را بیش از پیش در استان فراهم می سازد و نقش موثری در جهت توسعه اقتصادی استان ایجاد می کند.

عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با تاکید بر اهمیت گلستان در توسعه تجارت غلات کشور، از استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواست که برای اثرگذاری پایدار این مسئله، همانند گذشته نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند و از مزیت های موجود استان در مجلس دفاع کنند.

میرآفتاب همچنین متذکر شد: توانمندی های گلستان به گونه ای است که می توان ظرفیت سیلوسازی این استان را تا یک میلیون و 800 هزارتن افزایش داد.



در ادامه این مراسم امام جمعه بندرگز نیز گفت: دین مبین اسلام با سرمایه داری مخالف نیست بلکه با چپاولگری، احتکار و مال دوستی مخالفت دارد.



حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی افزود: ساخت چنین طرح هایی، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است زیرا که افرادی از کنار سفره این سرمایه گذاران رزق و روزی دارند.



این طرح به ظرفیت 40 هزار تن و در کنار کارخانه آرد تلور از روستاهای بخش نوکنده و توابع شهرستان بندرگز در غرب استان ، بهره برداری شده است.