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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۲

گلستان برای توسعه صادرات گندم مزیتهای مناسبی دارد

گلستان برای توسعه صادرات گندم مزیتهای مناسبی دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان اعلام کرد: این استان مزیت های مناسبی برای توسعه صادرات گندم به کشورهای همجوار را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب صبح سه شنبه در مراسم افتتاح سیلوی بندرگز افزود: گلستان از استان هایی است که به عنوان قطب تجارت غلات میان کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه مطرح شده است که توسعه سیلوهای گندم نقش موثری در تداوم این مساله ایفا خواهد کرد.

وی اظهارداشت: وجود مزیت های جغرافیایی همچون مرزمشترک اینچه برون با کشورهای آسیای میانه، استقرار در کریدور شمال به جنوب و شرق و غرب کشور و عبور خط ریلی ترکمنستان از گلستان، توسعه مکان های استاندارد ذخیره سازی گندم را بیش از پیش در استان فراهم می سازد و نقش موثری در جهت توسعه اقتصادی استان ایجاد می کند.

عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با تاکید بر اهمیت گلستان در توسعه تجارت غلات کشور، از استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواست که برای اثرگذاری پایدار این مسئله، همانند گذشته نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند و از مزیت های موجود استان در مجلس دفاع کنند.
 
میرآفتاب همچنین متذکر شد: توانمندی های گلستان به گونه ای است که می توان ظرفیت سیلوسازی این استان را تا یک میلیون و 800 هزارتن افزایش داد.
 
در ادامه این مراسم امام جمعه بندرگز نیز گفت: دین مبین اسلام با سرمایه داری مخالف نیست بلکه با چپاولگری، احتکار و مال دوستی مخالفت دارد.
 
حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی افزود: ساخت چنین طرح هایی، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است زیرا که افرادی از کنار سفره این سرمایه گذاران رزق و روزی دارند.
 
این طرح به ظرفیت 40 هزار تن و در کنار کارخانه آرد تلور از روستاهای بخش نوکنده و توابع شهرستان بندرگز در غرب استان ، بهره برداری شده است.
کد مطلب 1248603

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