حضور 41 درصدی بانوان شاعر در پنجمین جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر با بیان این مطلب گفت: حضور بانوان شاعر در عرصه شعر امروز ایران انکار نشدنی است و بخشی از ارزشمندترین گنجینههای شعر معاصر به سرودههای شاعران توانمند زن اختصاص دارد.
دکتر محمودرضا اکرامیفر میزان استقبال از پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر را بسیار خوب توصیف کرد و یادآور شد: در این دوره تعداد 429 شاعر زن در کنار 629 شاعر مرد در تمامی بخشهای چهارگانه جشنواره اعم از شعر کلاسیک، نو، کودک و نوجوان و ترانه و سرود به رقابت با یکدیگر پرداختهاند.
دبیر علمی جشنواره شعر فجر همچنین از داوری بیش از 40 هزار اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره از 1300 شاعر در این دوره خبر داد.
مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره شعر فجر روز 7 اسفند در محل تالار شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار میشود.
نظر شما