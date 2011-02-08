کشف بقایای غذای کپک زده کهکشان زمین/ راه شیری یک کهکشان را خورد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان معتقدند رشته ای از ستاره ها که به تازگی در میان صورت فلکی آکواریس مشاهده شده، بقایای کهکشانی کوچکتر است که به تازگی توسط کهکشان راه شیری بلعیده شده است.

کهکشان راه شیری میزبان بیش از دهها رشته ستاره ای است، بقایای کهکشانهای اقماری که به واسطه نیروی گرانش راه شیری از هم دریده شده و با این کهکشان ترکیب شده اند. بیشتر این رشته های ستاره ای به دور سطح کهکشان صفحه مانند راه شیری حلقه زده اند، درست مانند یک اختاپوس بزرگ که ظرفی غذا را در میان بازوهایش گرفته باشد.

اما این رشته جدید آکواریسی بسیار بی نظیر است زیرا با صفحه کیهانی ترکیب شده است. رشته آکواریس نزدیکترین رشته ستاره ای به زمین است و وسعتی برابر هزار و 500 سال نوری داشته و در فاصله 30 هزار سال نوری از زمین قرار گرفته است. در عین حال این رشته جوانترین رشته ستاره ای شناخته شده است زیرا زمانی در حدود 700 میلیون سال پیش شکل گرفته است، مدت زمانی که در مقیاس کیهانی، تنها به اندازه یک چشم بر هم زدن خواهد بود.

"مری ویلیامز" محقق موسسه فیزیک اخترشناسی پوتزدم در آلمان می گوید: ستاره های موجود در این رشته کاملا کهنسال هستند و برخی از آنها 10 میلیارد سال سن دارند از این رو این رشته ستاره ای پدیده ای سالخورده است که به تازگی بلعیده شده است، به نوعی می توان این رشته ستاره ای را به غذای کهنه و کپک زده تشبیه کرد.

ویلیامز معتقد است رفتارها و حرکات غیر عادی این رشته ستاره ای در اطراف مرکز کهکشانی باعث شده است هر نوع احتمال درباره اینکه این رشته از دل کهکشان راه شیری متولد شده از بین برود.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، دانشمندان با مطالعه بر روی رشته آکواریس و دیگر بقایای به جا مانده از غذاهای کهنه کهکشان راه شیری نه تنها می توانند منشا کهکشان میزبان زمین را کشف کنند بلکه می توانند به اطلاعاتی درباره آینده آن نیز دست پیدا کنند.