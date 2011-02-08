رواج شبهات علیه شیعه نشان دهنده اوجگیری تشیع در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی اکبر ذاکری عصر سه شنبه در نشست "عبدالله بن سبا؛ واقعیت یا افسانه" که از سوی موسسه علامه عسکری در قم برگزار شد اظهار داشت: بعد از انقلاب و برای کاهش اثرگذاری آن، شبهات به خصوص موضوعاتی مانند اینکه فردی یهودی به نام عبدالله بن سبا منشا پیدایش تشیع است رواج یافت.



وی با بیان اینکه با تاثیرگذاری حزب الله لبنان بر اعراب و به خصوص شخص سیدحسن نصرالله که فردی شیعی است دشمن خلع سلاح شد ابراز داشت: البته این به معنای آن نیست که هنوز این شبهات رواج ندارد بلکه هنوز برخی از عالمان اهل سنت در موضوع عبدالله بن سبا تردید دارند.



رفع شبهات کمک کننده به تقریب است



ذاکری خاطرنشان کرد: با یک جستجوی ساده در اینترنت 833 هزار مورد واژه عبدالله بن سبا در بیش از 40 صفحه نمایش داده می شود که نشان میدهد هنوز این موضوع مطرح است.



این محقق تاریخ اسلام با اشاره به نقش رفع شبهات در تقریب مذاهب اسلامی افزود: وقتی تقریب مطرح می شود ممکن است برای صاحبان مذاهب مختلف نیز مطرح شود بنابراین طرح بحث عبدالله بن سبا در دنیای امروز هم ضرورت دارد زیرا برخی با بیان این مسئله تلاش می کنند تقریب حتی در اولین مرحله خود شکل نگیرد.



ابن سبا ساخته آل زبیر است



وی با اشاره به داستان عبدالله بن سبا گفت: براساس تحقیقات علامه عسکری و تحقیقات و مطالعاتی که من انجام داده ام چنین فردی واقعیت بیرونی ندارد و ساخته و پرداخته آل زبیر است و قهرمان آن نیز تاریخ نویسی به نام شعبی است.



ذاکری ابراز داشت: آل زبیر بعد از آنکه مسلط شدند، مصعب بن زبیر دست به کشتار عظیمی زد و نقل است که هفت هزار نفر را کشت و برای توجیه کارشان وابستگی مختار و طرفداران او به عبدالله بن سبا و فرقه سبئیه را مطرح و تبلیغ کردند.



وی با بیان اینکه نامی از این فرد در زمان پیامبر(ص) وجود ندارد افزود: طبق نقلهای تاریخی این فرد همراه با حضرت علی(ع) و حامیان ایشان در قتل عثمان دخالت و در جنگ جمل هم حضور داشت اما ناگهان در تاریخ گم می شود و در زمان مختار سر و کله آن پیدا می شود.



وی ادامه داد: همین موضوع باعث شده تا علامه عسکری به این گزارش مشکوک شوند و در آن تردید ایجاد کنند و در نهایت هم ثابت می کنند که چنین فردی وجود نداشته است.



پیدایش شیعه به زمان پیامبر(ص) برمی گردد



وی خاطرنشان کرد: آغاز پیدایش شیعه از زمان پیامبر(ص) است و ذکر این واژه سابقه دارد اما عملا این عنوان بعد از وفات پیامبر(ص) و در جریان مخالفت یاران امام علی(ع) با خلافت خلیفه اول به صوررت پر رنگ مطرح می شود.



ذاکری با بیان اینکه داستان عبدالله بن سبا ساخته تاریخ نویسانی مانند شعبی و سیف بن عمر است تصریح کرد: سیف از کسانی است که اهل سنت نیز او را کذاب و غیرقابل اعتماد می دانند و شعبی نیز فردی است که بعد از حکومت آل زبیر به حکومت مروانیان می پیوندد و مدتها به آنها خدمت می کند.



برپایی کنگره علامه عسکری در سال 90



همچنین در این نشست، معاون علمی جشنواره علامه عسکری از برپایی جشنواره نهایی این متفکر اسلامی در سال 1390 در قم خبرداد و ابرازداشت: کارگروه هایی برای برگزاری نشست ها و دریافت مقالات از سوی این موسسه ایجاد شده است و آماده دریافت مقالات علاقه مندان است.



احمد عظیم پور اضافه کرد: تقدیر از خادمان گمنام مکتب اهل بیت(ع) یکی از برنامه هایی است که در جریان برگزاری این کنگره انجام خواهد شد.



وی ادامه داد: امروز زدودن غبار از اندیشه عالمان دینی به خصوص علامه عسکری ضروری است.