تصویری از کهکشانی به شکل حرف S / فضا هم صاحب "سوپرمن" شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندانی که در رصدخانه جنوبی اروپا (اسو) در شیلی فعالیت می کنند موفق شدند با دوربین HAWK-I که بر روی تلسکوپ VLT نصب شده است تصویری از کهکشان NGC 157 تهیه کنند که نشان می دهد این کهکشان ظاهری شبیه به حرف انگلیسی S دارد.

این کهکشان S- مانند درست شبیه نماد سوپرمن است و به همین علت دانشمندان این کهکشان را "سوپر- گلکسی" یا "ابَر- کهکشان" نامگذاری کردند.

دستگاه HAWK-I در نور مادون قرمز از گازها و گرد و غبارهای این کهکشان که در نور مرئی قابل رویت نیستند تصویربرداری کرده است.

براساس گزارش یونیورس تودی، کهکشان NGC 157 ستارگان خود را 4.5 میلیارد سال قبل اینکه کهکشان راه شیری ستارگانی چون خورشید را تشکیل دهد، ایجاد کرده است.

NGC 157 یک کهکشان کم نور با قدر نوری 11 است اما می توان آن را با تلسکوپهای آماتوری بزرگ رصد کرد. این کهکشان در صورت فلکی نهنگ (هیولای دریایی) واقع شده است.