بصیرت موجب کوتاهی دست دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نور مفیدی عصر پنجشنبه درهمایش انقلاب اسلامی، بصیرت دینی، انسجام ملی و استکبار ستیزی در مکتب الحسین (ع) گرگان اظهار داشت: ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین حوادث در تاریخ معاصر کشور است و تنها با خواست و مشیت الهی اتفاق افتاد.

وی اظهار داشت: وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا به امروز یکی از شگفت انگیز ترین رخدادهای جهان محسوب می شود، زیرا این حرکت انقلابی تنها بر پایه ارزشهای والای اسلامی و الهی استوار بود و به دولتهای شرق و غرب دنیا متکی نبود.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به شخصیت پیامبر گونه و الهی امام خمینی (ره) در هدایت و رهبری این قیام بزرگ اضافه کرد: آنچه که سبب امتیاز بالای جنبش سرنوشت ساز حضرت امام (ره) می شود مبری بودن انگیزه ایشان از هر گونه شائبه است، زیرا حرکت امام (ره) فقط در جهت رضای خداوند متعال صورت گرفت.

وی با استناد به آیات شریفه قرآن کریم و رسالت و وظیفه انبیاء برای هدایت مردم و مبارزه با طاغوتیان، تصریح کرد: امام خمینی (ره) فرستاده ای از سوی خدا بود که مردم مسلمان ایران را از شر فرعون زمان نجات داد.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی گفت: امروزه همه ما باید با تلاش ویژه ای در راستای آرمان های امام راحل (ره)، شهدا و ساختن میهن اسلامی گام برداریم.



آیت الله نورمفیدی، با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که حضرت امام( ره) از آن به عنوان انقلاب دوم نام بردند، افزود: اگر حیات انقلاب اسلامی با حضور استکبار در کشور همراه می شد امر بیهوده و بی فایده ای بود.

وی با ابراز تاسف از وقایع اخیر در کشور مصر گفت: جای شگفتی است، که ابرقدرتهایی همچون آمریکا به خود اجازه دخالت و تصمیم گیری در امور ملت بزرگی همچون مصر را داده است.