گلستان مرکز ترانزیت با آسیای میانه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال صبح یکشنبه در پنجمین جلسه پایش تجارت خارجی استان افزود: موقعیت مناسب و استراتژیکی منطقه برای صادرات به کشورهای همجوار، استان گلستان را مرکز ترانزیت کالاها و پل ارتباطی به کشورهای آسیای میانه قرار داده است.

وی افزود: باید با تسهیل مراحل صادرات از جمله صدور ویزا برای تجار و بازرگانان، اهداء جوایز صادراتی و ایجاد انگیزه و کمک به صادر کنندگان و استفاده از امکانات و پتانسیلهای موجود در منطقه موجب افزایش صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه گذار در استان شویم.

وی خاطر نشان کرد باید در روابط تجاری با دیگر کشورهای هدف مورد نظر با دید وسیع تر و دقیق تری، اهداف، نیازها و مشکلات موجود را بررسی نمود.

کهنسال افزود، یکی از عملکردهای با ارزش در راستای افزایش صادرات غیر نفتی استان در آینده ای نزدیک احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان - قزاقستان است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: این طرح، موجب تسهیل و تسریع در امر انتقال کالاها به کشورهای همسایه و همچنین آسیای میانه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بحث آموزش برای تجار و بازرگانان افزود همه ما باید با کمک و حمایت از بخشهای خصوصی و انجام کارها بصورت عملیاتی و میدانی در استان موجب افزایش صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه گذار شویم.