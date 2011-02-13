به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده شباهنگ جمعه از ساعت19:30 تا 23 علاقه مندان موسیقی را به محفل گفتگو با محمد آذری دعوت می‌کند.



محمد آذری ، متولد 1346 از اصفهان است. وی در خانواده‌ای هنردوست دیده به جهان گشود و از بهمن ماه سال 59 در شهر اصفهان فراگیری موسیقی را با ساز سنتور آغاز کرد. بعد از یک سال در محضر فرامرز پایور حاضر شد و دو سال بعد افتخار شاگردی پرویز مشکاتیان را کسب کرد.

آذری در بهمن 69 وارد دانشکده‌‌ی هنرهای زیبا شد و به تحصیل رشته‌ موسیقی نزد اساتیدی همچون فرهاد فخرالدینی، مرحوم محمد تقی مسعودیه، دکتر خسرو مولانا، پرویز مشکاتیان و مرحوم محمدتقی بینش پرداخت.

شباهنگ با همکاری رضا ملکوتی ، مژگان سهرابی، دانیال معنوی، محمد جواد بشارتی، محمد جواد هاشمی و سید کاظم میرقاسمی و با گویندگی ، فاطمه رکنی تهیه و اجرا می‌شود.

