به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 25 قسمت 10 دقیقهای از شنبه 30 بهمنماه هر شب به جز جمعهها ساعت 21:50 از شبکه سه پخش میشود.
در "ماجراهای خانواده فرهمند" اسماعیل سلطانیان، علی ابوالحسنی، پریسا گلدوست، رامین نعمتی، حبیب ثامنیه، محمدرضا ترابی، نجات علیمرادی، نسترن باقرزاده، سیامک اشعریون، پروین ملکی، حسن زارع، فرنوش همایون و خسرو خانمحمدی و ... بازی کردند.
داستان این سریال که با مشارکت ستاد و مدیریت حمل و نقل و سوخت تهیه شده، درباره سینا دانشجوی رشته اقتصاد است که برای پایاننامه خود موضوع "اقتصاد در حمل و نقل" را انتخاب میکند.
عوامل این پروژه عبارتند از مدیرتصویربرداری: علی عالمی، صدابردار: امیر بهرور، مدیر تولید: اکبر اکبری، کارشناسان: محمد رستگاری و حمیدرضا قریب، منشی صحنه: محبوبه خوشروش و موسیقی: مهدی کاملی.
