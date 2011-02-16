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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

برخی موسسات مالی گنبد تخصص ندارند

برخی موسسات مالی گنبد تخصص ندارند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه انتظامی گنبدکاووس گفت: نبود تخصص، کمبود اعتبار مالی و عدم پایبندی به مقررات وضع شده، مشکل اصلی موسسات مالی منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی اکبر مقصودلو پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان موسسات مالی گنب افزود: در میان این موسسات برخی قوانین را رعایت نکرده اند که به بروز مشکل منجر شده است.

 سرهنگ مقصودلو، عدم ایفای وظایف و تعهدات تعیین شده، مسدود کردن قسمتی از وام یا سپرده مردم و دریافت کارمزد بیشتر را از دیگر تخلفاتی دانست که مردم با آنها مواجه می شوند.
 
محمدتقی قزلسفلو معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری گنبدکاووس نیز گفت: موسسات مالی در جلب نظر و تکریم ارباب رجوع بکوشند تا رضایت مردم را کسب کنند.
 
وی با اعلام اینکه برخی از مردم از نوع رفتار کارکنان برخی موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه ناراضی هستند، ادامه داد: باید از بروز کوچکترین نارضایتی برای مردم جلوگیری شود تا موجب سوء استفاده برخی فرصت طلبان نشود.
 
قزلسفلو افزود: مهرورزی و خدمت به مردم باید درسرلوحه کار مسئولان باشد تا انسجام و یکپارچگی مردم حفظ شود.
 
وی مردم ایران را مستحق خدمت بی منت دانست و گفت: مردم ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب، نظام اسلامی را همه گونه پشتیبانی کرده و امید دشمنان را به یاس تبدیل کرده اند.
 
در شهرستان گنبدکاووس چهار شعبه صندوق قرض الحسنه و 11 شعبه موسسات مالی و اعتباری فعالیت دارند.
کد مطلب 1255267

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