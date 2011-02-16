برخی موسسات مالی گنبد تخصص ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی اکبر مقصودلو پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان موسسات مالی گنب افزود: در میان این موسسات برخی قوانین را رعایت نکرده اند که به بروز مشکل منجر شده است.

سرهنگ مقصودلو، عدم ایفای وظایف و تعهدات تعیین شده، مسدود کردن قسمتی از وام یا سپرده مردم و دریافت کارمزد بیشتر را از دیگر تخلفاتی دانست که مردم با آنها مواجه می شوند.

محمدتقی قزلسفلو معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری گنبدکاووس نیز گفت: موسسات مالی در جلب نظر و تکریم ارباب رجوع بکوشند تا رضایت مردم را کسب کنند.

وی با اعلام اینکه برخی از مردم از نوع رفتار کارکنان برخی موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه ناراضی هستند، ادامه داد: باید از بروز کوچکترین نارضایتی برای مردم جلوگیری شود تا موجب سوء استفاده برخی فرصت طلبان نشود.

قزلسفلو افزود: مهرورزی و خدمت به مردم باید درسرلوحه کار مسئولان باشد تا انسجام و یکپارچگی مردم حفظ شود.

وی مردم ایران را مستحق خدمت بی منت دانست و گفت: مردم ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب، نظام اسلامی را همه گونه پشتیبانی کرده و امید دشمنان را به یاس تبدیل کرده اند.

در شهرستان گنبدکاووس چهار شعبه صندوق قرض الحسنه و 11 شعبه موسسات مالی و اعتباری فعالیت دارند.