بخشی از سقف قلعه شوش فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، در دی ماه سال جاری گزارشی از وضعیت نابسامان قلعه آکروپل واقع در شوش در خبرگزاری مهر منتشر و عنوان شد که عوامل مختلفی همچون اثرات باد و بارانهای زیاد ، ترکهای گاه و بی گاه و ترکشهای باقی مانده از جنگ ایران و عراق دست به دست هم داده اند تا عمر قلعه اکروپل را کوتاه کنند. همچنین به دلیل مرمتهای غیر اصولی این بنای تاریخی دیگر توان پذیرش گردشگران به صورت گروهی و روزمره را ندارد.

با این وجود مرمت صحیح قلعه و ساماندهی به وضعیت آن چندان مورد توجه متولیان حفاظت از آثار تاریخی در استان خوزستان قرار نگرفت تا اینکه دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان خبر داد که به دلیل بارندگیهای مداوم در روزهای اخیر و مرمت ناصحیح دیوارهای قلعه، بخشی از سقف سرایدار خانه قلعه آکروپل فرو ریخته است.

مجتبی گهستونی با بیان اینکه قلعه شوش یا همان قلعه آکروپل دارای دو حیاط است که سرایدار خانه در حیاط اول آن قرار دارد ادامه داد: ناودانهای قلعه از سه سال پیش به صورت غیر استاندارد کار گذاشته شده است. همچنین جای پنجره های آهنی قلعه که از دو سال پیش برداشته شده خالی مانده است. بنابراین از این بنا بدون حفاظ مناسب نگهداری می شد.

قلعه ای در بلندترین نقطه شهر شوش

قلعه اکروپل که به قلعه شوش یا قلعه فرانسویها نیز معروف است به دست هیئت باستان شناسی فرانسوی در سال 1897 میلادی بر روی بلندترین نقطه شهر شوش بنا شده است و شباهت بسیار زیادی به زندان باستیل فرانسه دارد که با استفاده از آجرهای به دست آمده از کاخ داریوش و تعدادی از آجرهای منقوش به خط میخی چغازنبیل به دست معماران دزفولی بنا شده است.

این قلعه که ساخت آن 15سال به درازا کشید بر روی تپه ای باستانی ساخته شده که مجسمه معروف نامیراستون ، لوح یا کتیبه معروف حمورابی و لیوان مشهور سفالی شوش به رنگ نخودی و نقش بز کوهی از مهمترین آثار به دست آمده از آن تپه است.

پل تاریخی گرگر هم فرو ریخته است

در هفته گذشته نیز با وجود اعلام هشدار دوستداران میراث فرهنگی درباره وضعیت رو به تخریب پل تاریخی گرگر، بخشی از این پل که متعلق به دوره پهلوی دوم بود فرو ریخت. اتفاقات اخیر درباره وضعیت آثار تاریخی در استان خوزستان درحالی است که بارها نمایندگان این استان در مجلس نسبت به ساماندهی آثار تاریخی هشدارهای لازم را به مسئولان میراث فرهنگی خوزستان داده بودند.

به عنوان مثال اوایل بهمن ماه امسال، نماینده مردم شهرستان شوشتر در مجلس نسبت به ریزش پل گرگر و تخریب و نابودی آثار باستانی در شوشتر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تذکر شفاهی داد.