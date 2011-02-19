مرغوبترین زعفران دنیا در حسرت فرآوری

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، شهرستان بهاباد که قدمتی به بلندای تاریخ دارد، شهرستان زرخیزی است که در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی نه تنها در استان یزد بلکه در سطح کشور حرفهای زیادی برای گفتن دارد و اکنون در تولید کمی و کیفی دارای رتبه های برتر است.

پسته، زیره سیاه، زیره سبز، به، گندم، جو، ارزن و بلاخره زعفران مهمترین محصولات کشاورزی بهاباد هستند که یا به لحاظ کمی و یا از نظر کیفی در زمینه تولید تمامی این محصولات رتبه های برتر را در سطح استان و کشور به خود اختصاص داده اند.

زعفران از جمله محصولاتی است به رغم تولید قابل توجه و البته کیفیت بسیار مرغوب آن، گمنام مانده و نتوانسته آنگونه که شایسته است در بازارهای داخلی و خارجی خودنمایی کند.

تا زمانی که خراسان جنوبی از استان خراسان جدا و مستقل نشده بود، استان یزد به واسطه کشت زعفران در بهاباد و چند شهر دیگر، رتبه دوم را در زمینه تولید این محصول داشت اما با جدا شدن خراسان جنوبی، رتبه تولید ابتدا به خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سپس به استان یزد اختصاص یافت.

گرچه میزان تولید زعفران در بهاباد و در مجموع در استان یزد از خراسان رضوی و جنوبی کمتر است اما این محصول بهاباد به لحاظ کیفیت از رقبای خود پیشی گرفته و حرف اول را در دنیا می زند.

خراسانی ها زعفران بهاباد را خریداری و با محصول خود مخلوط می کنند تا کیفیت زعفران آنها افزایش پیدا کند.

بسیاری از کشاورزان بهابادی بر این اعتقادند که خراسانی ها، زعفران بهاباد را خریداری و با زعفران تولیدی خود مخلوط می کنند، تا رنگ و عطر زعفران خراسان بیشتر شود و کیفیت آن افزایش یابد.

با این وجود آنچه که زعفران بهاباد را در گمنامی نگه داشته و کمتر کسی گمان می برد که بهاباد در دل کویر یزد مرغوب ترین زعفران دنیا را داشته باشد، عدم فرآوری این محصول است.

فرماندار بهاباد در نشست خبری که در حاشیه سفر خبرنگاران استان یزد به شهرستان بهاباد انجام شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: زعفران بهاباد در حال حاضر به صورت خام به فروش می رسد که این امر میزان ارزش افزوده ای که نصیب کشاورزان می کند را به حداقل رسانده است.

فرآوری زعفران میزان درآمدزایی برای کشاورزان را به سه برابر رقم فعلی می رساند

احمد قاسمی گفت: اگر کارخانه فرآوری زعفران در بهاباد موجود بود، می‌ توانستیم این محصول را دو تا سه برابر قیمت فعلی در بازار به فروش برسانیم.

وی ادامه داد: در صورتی که امکان فرآوری زعفران برای مصارف دارویی وجود داشته باشد، میزان درآمدزایی این محصول برای بهاباد به صد برابر قیمت فعلی می رسید.

قاسمی خاطرنشان کرد: ایجاد و احداث کارخانه ای برای استفاده از زعفران در مصارف دارویی، اعتبار بسیاری می خواهد که در حال حاضر این اعتبار موجود نیست و کشاورزان مجبورند تولیدات خود را به صورت خام به فروش برسانند.

سالانه 1500 کیلوگرم زعفران در بهاباد تولید می شود

وی بیان داشت: در حال حاضر 268 هکتار از اراضی بهاباد به کشت زعفران اختصاص یافته است که از این میزان سطح زیرکشت، سالانه هزار و 500 کیلوگرم زعفران برداشت می شود.

زعفران کاری در بهاباد به قدری مورد علاقه مردم این شهر است که حتی در باغچه های بسیاری از خانه های این شهر گل زعفران در ماههای مهر و آبان قابل مشاهده است و عطر زعفران از خانه های این شهر در فضا پراکنده است.

صرف نظر از میزان ارزش افزوده زعفران در صورت فرآوری و عرضه آن در بازار برای کشاورزان، ایجاد واحدهای فرآوری این محصول می تواند اشتغالزایی بزرگی در این شهرستان ایجاد کند.

زعفران ظرفیت فراموش شده در بهاباد

فرآوری زعفران در حالی تاکنون در بهاباد انجام نشده که بسیاری از روستاهای این شهرستان به دلیل بیکاری مردم خالی از سکنه شده اند در حالی که ایجاد واحدهای فرآوری حتی واحدهای کوچک علاوه بر درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان منطقه، به رفع مشکل اشتغال بسیاری از اهالی روستاهای این شهرستان نیز کمک خواهد کرد.

نه تنها زعفران بلکه بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی بهاباد به رغم برخورداری از کیفیت و کمیت بالا تنها به این دلیل که امکانات فرآوری این محصولات در این شهرستان مهیا نیست، گمنام مانده اند و شاید به همین دلیل باشد که کمتر کسی نام زعفران، پسته، زیره یا به بهاباد را شنیده باشد و یا اصلا نامی از بهاباد شنیده باشد.

اینها همه در حالی است که به گفته فرماندار بهاباد، سالانه بالغ بر دو هزار و 700 تن پسته و هزار و 500 کیلوگرم زعفران در این شهرستان برداشت می شود.

محصولات کشاورزی بهاباد در گمنامی مانده اند

ضمن اینکه بهاباد با 200 هکتار اراضی زیرکشت، سالانه 150 تن زیره سبز برداشت می کند و در این زمینه مقام نخست را در کشور به خود اختصاص داده است حال آنکه زیره نیز همواره نام کرمان را با خود به همراه داشته است.

به بهاباد نیز همانند سایر محصولات آن گمنام مانده و به رغم اختصاص 90 هکتار از اراضی باغی این شهرستان به محصول به و برداشت 180 تن محصول در سال، این محصول نیز در غربت به سر می برد.

تمامی این ظرفیتها در حالی به علل مختلف از جمله نبود بودجه نادیده گرفته شده که جوانان این شهرستان از بیکاری رنج می برند و با مهاجرت به مرکز استان به حاشیه نشینی و بعضا مشاغل کاذب یا سخت پناه آورده اند.

پسته و زعفران امروز توانسته در بسیاری از نقاط کشور از جمله شهرستانهای مختلف استان یزد وضعیت درآمدزایی کشاورزان را دگرگون کند و سالانه سودهای کلانی را در قبال زحمات شبانه روزی عاید آنها کند اما با این وجود کشاورزان بهابادی به دلیل عدم امکان فرآوری محصولات خود همچنان محرومند.

به نظر می رسد قدری حمایت و اختصاص بودجه های ویژه بتواند به راه اندازی واحدهای کوچک فرآوری محصولات کشاورزی در بهاباد کمک کند تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان و انگیزه برای آنها برای ماندن در شهر و دیار خود، محصولات کشاورزی بهاباد را نیز از گمنامی خارج کند.