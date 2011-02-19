نرخ بیکاری در آمریکا به 10 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، موسسه تحقیقاتی "گالوپ" در گزارشی با اشاره به اوضاع نابسامان اقتصادی در ایالات متحده نوشت: اوضاع بیکاری در آمریکا در اواسط ماه فوریه (اواخر بهمن ماه) نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده است.

موسسه گالوپ در این گزارش نوشت: نرخ بیکاری در آمریکا از 9.8 درصد در اواخر ژانویه به 10 درصد در اواسط ماه فوریه افزایش یافته است.

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ مستقل از آمارهای رسمی وزارت کار آمریکا است که حکایت از کاهش نرخ بیکاری از 9.4 درصد در ماه دسامبر به 9 درصد در ماه ژانویه دارد.

موسسه گالوپ در ادامه می نویسد: آمریکایی ها علاوه بر آنکه خواهان داشتن شغلی تمام وقت هستند، شغل پاره وقتی را نیز دارند که همین موضوع باعث افزایش نرخ بیکاری شده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که سازمان ملل متحد نیز در گزارشی هشدار داد در صورتی که مشوق های لازم به اقتصاد ایالات متحده تزریق نشود، سال جاری این کشور با رکود اقتصادی شدیدتری مواجه خواهد شد.

