ادامه تصویربرداری مجموعه "اینجا تهران است" در شیان

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "اینجا تهران است" به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی کاوه افضلی که اواخر تابستان برای پخش در اردیبهشت سال آینده به سفارش شبکه تهران و با مشارکت معاونت اجتماعی و اداره کل حقوقی شهرداری تهران کلید خورده بود ماه‌های آخر تصویربرداری خود را پشت سر می‌گذارد.

کاوه افضلی که پس از این مجموعه ساخت سریال تلویزیونی "دایره ممنوعه" را در برنامه دارد، در این باره گفت: گروه در حال حاضر در امامزاده پنج تن شیان مشغول به کار هستند و به زودی به لوکیشنی در ولنجک خداهند رفت. تا به حال گروه در لوکیشن‌هایی چون نیاوران، بیمارستان، باشگاه سوارکاری و... کار کرده‌اند و چند لوکیشن خارجی دیگر تا پایان کار محل تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی خواهد بود. تدوین همزمان را نیما حسن دوست انجام می‌دهد.

رویا نونهالی، نسرین مقانلو، لیلا بلوکات، ساعد هدایتی، امیرکاوه آهنین جان، مهتاج نجومی، مهدی سلوکی، مجتبی رجبی، آزاده ریاضی، مهرنوش الفتی، امیر کاظمی، محسن افشانی، مهران رجبی، حسین فلاح، شقایق نوروزی، محمد سلطانی، رهام تدریسی، کتایون اویسی، علی اویسی، طیبه محمدزاده، علیرضا شهیری، ملیسا دولت خواه و اکرم محمدی، محمد صادقی و با حضور فتحعلی اویسی و ژاله علو که از دیگر بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

مجموعه "اینجا تهران است" به نویسندگی محمدمحمود سلطانی دومین ساخته کاوه افضلی پس از تله فیلم "عملیات پایتخت" است که ماجرای زندگی سه زن به نام‌های نازنین (نونهالی)، آتوسا (بلوکات) و افسانه (مقانلو) است که مجتمعی زندگی می‌کنند و اتفاقاتی شرایط زندگی آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد...

عواملی که در ساخت این مجموعه همکاری دارند عبارتند از نویسنده فیلمنامه: محمدمحمود سلطانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حسین فلاح، طراح صحنه و لباس: آناهیتا اقبال نژاد، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: احمد اردلان، مدیر تولید: محمدرضا نجفی، مدیر تصویربرداری: رضا شیخی، منشی صحنه: مهرنوش الفتی، دستیار طراح صحنه: محمدرضا امین زاده، مدیر صحنه: حفیظ‌الله جمشیدی، عکاس: ابراهیم مختاری، مدیر تدارکات: جمال نصیری و امور اداری: میترا غفوریان، مالی: شهرام یعقوبی.