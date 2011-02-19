اولین ایستگاه اتوبوس مکانیزه کرج فردا رونمایی می شود

مهرداد کیانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: این ایستگاه اتوبوس محصور، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی، تهویه مناسب، تلویزیون، دوربین مداربسته و اینترنت است که به صورت نمادین یک دستگاه آن در مقابل تالار شهیدان نژاد فلاح کرج با حضور مسئولان نصب و رونمایی می شود.

وی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته میان شهرداری و بخش خصوصی این سازه های شکیل در سطح کلانشهر کرج نصب و راه اندازی می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری 50 دستگاه ایستگاه اتوبوس در سطح شهر نصب و راه اندازی می شود، خاطر نشان کرد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با همکاری بخش خصوصی طی دو سال آینده 400 دستگاه اتوبوس راه اندازی خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه یادآور شد: از این تعداد 100 دستگاه مکانیزه و 300 دستگاه نیز به صورت معمولی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی ارزش این پروژه را 4.5 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اقدام در راستای مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی و پیرو قرارداد بلیت الکترونیک صورت می گیرد.