  1. استانها
  2. قم
۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

به همت حوزه هنری؛

«شمیم ذوق» به قم رسید

«شمیم ذوق» به قم رسید

قم - خبرگزاری مهر: طرح آموزشی «شمیم ذوق» توسط حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، به همت کانون آفرینش‌های ادبی حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان قم و ‌با همکاری معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان، طرح آموزشی «شمیم ذوق» در حال برگزاری است.

این طرح با هدف کشف و پرورش استعدادهای ادبی دانش آموزان استان قم از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد و در سال جاری نیز در میان دانش آموزان سال سوم راهنمایی و مقطع دبیرستان به کار خود ادامه داد.

برگزاری کلاس های مقدماتی آموزشی شعر و داستان به صورتی منظم و کاربردی در مناطق و نواحی مختلف استان از برنامه های «شمیم ذوق» است.

همچنین در بهمن ماه سال جاری چهار کلاس آموزشی در بخش داستان و چهار کلاس آموزشی در بخش شعر در دو ناحیه شهرستان قم و منطقه جعفریه به صورت هفتگی در حال اجراست و با توجه به استقبال خوب دانش آموزان این کلاسها در حال افزایش است.
 

کد مطلب 1257062

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها