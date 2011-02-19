پایه های منوریل قم نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقر پناهی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطالعات منوریل قم دراختیار شورای شهر قم قرار نگرفته است، افزود: این سیستم نه تنها فضای باز شهری قم بلکه چشم انداز و سیمای بصری حرم مطهر را از بین می برد و قرار است با بی احترامی تمام از حریم میراثی درجه یک حرم مطهر نیز عبور کند و این بدان معناست که به دلیل حجیم و ماندگار بودنش با بناهای حرم مطهر، مقابله می کند.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب آبروی شهر قم را آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی می دانند، اظهار داشت: آیا قابل پذیرش است که در قم سیستمی از حمل و نقل عمومی در حال راه اندازی باشد که هیچ ارتباطی با مطالعات جامع حمل و نقل این شهر ندارد.

باقر پناهی با تاکید بر اینکه مونوریل در قم بدون مطالعات مفهومی و امکان سنجی در حال اجرا است، گفت: این پروژه فاقد هر گونه طرح مطالعاتی است و برای اجرایی کردن آن هیچ گونه مطالعه ای در رابطه با کالبد شهری آن انجام نداده اند.

وی با اشاره به اینکه پایه های مونوریل قم نصب شده است، گفت: فعالیتهای عمرانی این پروژه بدون مطالعه ادامه نم ییابد و دراین میان تنها پول بیت المال به هدر می رود.

این عضو شورای عالی استانها خاطر نشان کرد: سیستم حمل و نقل مونوریل در حالی به مرحل اجرا در آمده که طرح جامع حمل و نقل عمومی شهر قم دو خط قطار سبک شهری را برای این شهر در نظر گرفته است ،بدین معنی که هم قطار شهری مترو و هم سیستم مونوریل در کنار هم راه اندازی می شود.

وی در مورد مکان قرارگیری نامناسب منوریل ابراز داشت: مکان قرارگیری نامناسب و عدم وجود ظرفیت مسافر برای این سیستم آنقدر مشهود است که مردم عادی شهر هم از خود می پرسند که این سیستم چه کسانی را جابجا می کند و از طرفی دیگر این سیستم نه تنها فضای باز شهری قم بلکه چشم انداز و سیمای بصری حرم مطهر را از بین می برد و قرار است با بی احترامی تمام از حریم میراثی درجه یک حرم مطهر نیز عبور کندو این بدان معناست که به دلیل حجیم و ماندگار بودنش با بناهای حرم مطهر که جنبه های نمادین دین باوری این مردم متدین می باشد،مقابله می کند.

باقر پناهی تصریح کرد: شورای اسلامی شهرقم صراحتا طی نامه ای مکتوب،از دست اندرکاران اجرای سیستم مونوریل خواسته است تا مطالعات و مستندات توجیه کننده این سیستم را ارائه کنند که متاسفانه هنوز ارائه نکرده اند و این طرح همچنان در حال اجرا است.

این عضو شورای عالی استانها در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مصوبه شورای عالی ترافیک برای اجرایی شدن این پروژه کافی نیست، گفت: این پروژه یک صفحه طرح مطالعاتی ندارد که به شورای عالی ترافیک عرضه و به تصویب برسد.