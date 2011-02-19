بزرگترین مرثیه تصویری عاشورا در زنجان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسین نظری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تابلو نقاشی با نقش آفرینی رضا اصل نجفی' و به همت حوزه هنری استان در محل سالن همایشهای بین المللی روزبه زنجان رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: تابلو نقاشی طلوع خورشید به موضوع برگشت اسب بی سوار در غروب عاشورا به خیمه گاه اهل بیت امام بعد از شهادت امام حسین (ع) پرداخته است.

نظری افزود: این شاهکار هنری در ابعاد 200 در 122سانتی متر با تکنیک آکرلیک در مدت زمان هفت ماه در مکتب استاد محمود فرشچیان و با تاییدیه این استاد اجرا شده است.

رئیس حوزه هنری زنجان گفت: این هنرمند و نقاش ایرانی در مسیر تحقیقات و انتخاب موضوعات برای خلق کردن آثار هنری نسبت به تعهد هنری خویش در بخش تاریخ اسلام، واقعه روز عاشورا را در درک هنری و روحی و عاطفی خویش آشنا دانسته و با درک عظمت روز عاشورا در تاریخ بشریت برآن شد تا همای خیال را نسبت به تاریخ معقول عاشورا پروبال بخشد و از این طریق پیامی بکر در قالب اندیشه خلاق بر روح مشتاقان معصوم اولیا نقش کند.

نظری افزود: اصل نجفی، باتحقیقات وسیع پیرامون این موضوع کتب، روایات و احادیث معتبر و نظرات اهل فن استفاده و بعد از بررسی موضوع شروع به طراحی مجموعه عاشورا در چندین قالب خاص برحسب اتفاقات این روز عظیم کرده است که از این مجموعه تعدادی آثار منحصر به فرد طی چندین سال گذشته به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: نمایشگاهی نیز از آثار برگزیده این نقاش ایرانی به همت واحد تجسمی حوزه هنری زنجان از دوم تا نهم اسفندماه امسال در محل نگارخانه مولانا عاصم زنجانی برپا خواهد شد.