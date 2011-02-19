کاهش هفت درصدی سهم درآمد ساختمانی در بودجه سال 90شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوالقاسم گلستان نژاد شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در سال 88، بودجه شهرداری 390 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این رقم 94 درصد تحقق درآمدی داشته است.

وی افزود: سهم درامد ساختمانی شهرداری در سال 88 حدود 74 درصد و در سال 89 حدود 69 درصد بوده است.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان تصریح کرد: سهم درآمد ساختمانی برای سال 90 نیز هفت درصد کاهش یافته و 61 درصد براورد شده است.

وی یاداور شد: فقط 40 میلیارد تومان از بودجه درآمدی شهرداری در سال 90 از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود و لذا فشاری از این بابت بر شهرمندان تحمیل نمی شود.

گلستان نژاد اضافه کرد: مابقی بودجه پایدار شهرداری از فروش ملک، سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری تامین می شود که رقم قابل توجهی است.

وی بیان داشت: ردیف بودجه در مناطق 14 گانه ساعتها کار کارشناسی و تجزیه و تحلیل شده و 14.5 درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش داشته است.