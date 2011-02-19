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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

گلستان نژاد خبر داد:

کاهش هفت درصدی سهم درآمد ساختمانی در بودجه سال 90شهرداری

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان گفت: سهم درامد ساختمانی در بودجه سال 90شهرداری، نسبت به سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوالقاسم گلستان نژاد شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در سال 88، بودجه شهرداری 390 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این رقم 94 درصد تحقق درآمدی داشته است.

وی افزود: سهم درامد ساختمانی شهرداری در سال 88 حدود 74 درصد و در سال 89 حدود 69 درصد بوده است.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان تصریح کرد: سهم درآمد ساختمانی برای سال 90 نیز هفت درصد کاهش یافته و 61 درصد براورد شده است.

وی یاداور شد: فقط 40 میلیارد تومان از بودجه درآمدی شهرداری در سال 90 از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود و لذا فشاری از این بابت بر شهرمندان تحمیل نمی شود.

گلستان نژاد اضافه کرد: مابقی بودجه پایدار شهرداری از فروش ملک، سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری تامین می شود که رقم قابل توجهی است.

وی بیان داشت: ردیف بودجه در مناطق 14 گانه ساعتها کار کارشناسی و تجزیه و تحلیل شده و 14.5 درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش داشته است.

کد مطلب 1257362

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