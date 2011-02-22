فناوری های مدرن؛ پاشنه آشیل زمین در برابر توفانهای خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین به تازگی مورد اصابت یکی از گلوله های خورشیدی قرار گرفته و جان سالم به در برده است، اما آیا شانس دوباره ای برای دفعات بعدی نیز وجود دارد؟ در صورت شلیک شدن شعله ای بزرگتر از آنچه طی روزهای اخیر زمین را هدف گرفت، تکنولوژی های حساس زمینی که از آنها به عنوان پاشنه آشیل زمین یاد می شود دچار آسیب دیدگی جدی نخواهند شد؟

به طور حتم این آخرین باری نخواهد بود که خورشید زمین را هدف شعله های خود قرار می دهد. به گفته محققان احتمال تکرار طوفانهای ژئومغناطیسی که به واسطه انفجارهای عظیم خورشیدی مشابه آنچه در روز سه شنبه رخ داد، به وجود آیند همواره وجود دارد و توفان خورشیدی بعدی می تواند فاجعه ای بزرگ را برای زمین در پی داشته باشد.

تصویر توفان اخیر خورشیدی

جوامع مدرن روز به روز و با افزایش وابستگی انسانها به سیستمهای ماهواره ای به منظور منطبق سازی رایانه ها، سیستمهای مکان یابی، شبکه های ارتباط از راه دور و دیگر تجهیزات الکترونیکی در برابر شرایط اقلیمی فضایی آسیب پذیرتر می شوند.

محققان در نشست سالانه انجمن پیشبرد علوم آمریکا اعلام کردند یک توفان خورشیدی قدرتمند می تواند این تکنولوژی های بسیار حساس را مختل کرده، ماهواره ها را به خاکستر تبدیل کرده، بازار بورس را فروپاشیده و منجر به ماه ها قطعی الکتریسیته شود.

این وضعیت تنها رو به وخیم تر شدن می گذارد زیرا چرخه خورشیدی دوره ای را آغاز کرده است که فعالیتهای آن طی 11 سال آینده شدت خواهد گرفت. به گفته محققان زمان و ابعاد شعله خورشیدی که در آینده زمین را مورد اصابت قرار خواهد داد، نکته ای نگران کننده و در عین حال غیر قابل پیش بینی است. آخرین باری که چرخه خورشیدی در حدود 10 سال پیش به نقطه اوج خود رسید، زمین مکانی متفاوت از امروز بود و انسان به اندازه اکنون به فناوری های ارتباطاتی وابستگی نداشت.

به گفته محققان در حال حاضر کمترین عملکردی که می توان در برابر این خطر از خود نشان داد پیش بینی توفانهای خورشیدی و ایجاد لایه ای محافظ برای شبکه الکتریکی زمین است.

تصویر فوران ذرات باردار به سوی زمین

"استفان لخنر" رئیس مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا در این نشست و در پی شنیدن هشدار دانشمندان در رابطه با جدی گرفتن توفانهای خورشیدی گفت: لطفا از این پدیده نهراسید زیرا ترسیدن تنها موقعیت را بدتر از این که هست می کند.

یکی از آسیب پذیرترین بخشهای جهان در عصر حاضر سیستم GPS است که علاوه بر ارائه اطلاعات موقعیت یابی، در منطبق سازی زمان رایانه ها و شبکه های رایانه ای و تجهیزات الکترونیکی کاربرد دارد. به گفته لخنر این سیستم در کنار کمکهای فراوانی که به بشر کرده است، خالق نوعی جدید از وابستگی بوده که اخلال دراین وابستگی می تواند بر روی بخشهایی از قبیل هوافضا، دفاع، پخش دیجیتال، خدمات اقتصادی، و آژانسهای دولتی تاثیر بگذارد.

بر اساس گزارش دیسکاوری، دولتهای جهان در تلاشند با همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات درباره توفان بعدی خورشیدی به گونه ای از بروز فاجعه جلوگیری کنند این در حالی است که پیش بینی کنندگان آب و هوا معتقدند هرگز نمی توان از زمان وقوع توفان بعدی اطمینان حاصل کرد.