علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به صدور مجوزی برای صادرات یک میلیارد لیتر بنزین توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، گفت: در حال حاضر با فعالسازی بخش بازرگانی خارجی شرکت ملی پالایش و پخش نفتی، بازاریابی برای صادرات این فرآورده نفتی آغاز شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه حداقل سه تا چهار محموله بنزین از ایران صادر شود، تصریح کرد: با بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی امکان تولید بنزین با استاندارد یورو پنج اتحادیه اروپا فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه خرید بنزین از ایران برای برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس و همسایه دارای توجیه اقتصادی بالایی است، در خصوص مهمترین بازارهای هدف بنزین صادراتی ایران، اظهار داشت: هم اکنون مذاکرات با برخی از کشورهای همسایه آغاز شده است ضمن آنکه صادرات برخی از فرآورده های نفتی به عراق در حال انجام است.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با یادآوری اینکه هم اکنون ذخایر استراتژیک بنزین ایران در شرایط مطلوبی قرار دارد، تاکید کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش مصرف بنزین کشور و راه اندازی طرحهای جدید بنزین سازی زمینه برای صادرات این فرآورده نفتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه برای وزارت نفت اولویت اول با صادرات بنزین است، یادآور شد: پس از بنزین سایر فرآورده های نفتی همچون گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع (ال.پی.جی) در اولویت صادرات به خارج از کشور قرار گرفته اند.

به گفته این مقام مسئول در صورتی که تا پایان سالجاری امکان صادرات یک میلیارد لیتر بنزین به طور کامل فراهم نشود باقی مانده آن در سال 1390 صادر خواهد شد.

ضیغمی پیشتر از توافق با افغانستان و ارمنستان برای صادرات بنزین و گازوئیل خبر داده و به مهر گفته بود: ایران برای فروش بنزین به کشورهای همسایه تخفیفی در نظر نگرفته است.

به گزارش مهر، بهمن ماه امسال همزمان با بهره برداری از اولین طرح توسعه پالایشگاههای نفت، وزارت نفت مجوزی صادرات یک میلیار لیتر برای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران صادر کرده است.