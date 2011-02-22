توقف فعالیتهای نفتی ایران در لیبی/ خروج کارکنان شرکت نفت تا 48 ساعت آینده

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با خروج شرکتهای چند ملیتی همچون توتال فرانسه، استات اویل هیدروی نروژ و انی ایتالیا از کشور نفت خیز لیبی، کارکنان شرکت ملی حفاری ایران هم از این کشور بحران زده شمال آفریقا در حال خروج هستند.

تا پیش از افزایش بحرانهای سیاسی در لیبی، شرکت ملی حفاری ایران در چارچوب قراردادی در زمینه عملیات سیمان کاری و اسید کاری چاه‌های نفت در منطقه زلطن با شرکت دولتی الجوف لیبی همکاری داشته است که در شرایط فعلی این فعالیتها به طور کامل متوقف شده است.

در حال حاضر سه دستگاه سیمان زنی و اسیدکاری ایران در 420 کیلومتری جنوب غربی شهر بنغازی و در عمق 160 کیلومتری صحرا در منطقه زلطن لیبی مشغول به کار بوده است که از سال 2010 میلادی تاکنون 35 مورد خدمات حفاری چاههای نفتی در این کشور آفریقایی با موفقیت انجام شده است.

با افزایش فشارهای بین المللی در شهرهای مختلف لیبی برنامه ریزی برای خروج 15 نفر از کارکنان و کارشناسان شرکت ملی حفاری ایران آغاز شده و به نظر می رسد تا 48 ساعت آینده این افراد به تهران منتقل شوند.

هم اکنون تمامی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در سلامت کامل به سر می برند، ضمن آنکه دستگاه‌های حفاری ایران هم در شرایط ایمنی قرار گرفته اند.

با توجه به عملکرد قابل قبول ایران در لیبی در دو سال گذشته، شرکتهای بزرگ نفتی لیبی همچون زویتینا، سرت، الخلیج، هروج و واحه برای همکاری با شرکت ملی حفاری ایران در بخش عملیات سیمانکاری و اسیدکاری چاههای نفت و گاز و خدمات فنی صنعت حفاری اعلام آمادگی کرده اند.

لیبی با در اختیار داشتن بیش از 39 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و یک تریلیون و 400 میلیارد متر مکعب گاز از کشورهای عضو اوپک است که روزانه یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می‌کند و قصد دارد تا سال 2015 میلادی تولید نفت خود را به 3 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

