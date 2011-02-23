اولین ساختمان هوشمند دانشگاهی کشور در گرگان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دکتر رضا علی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان عصر چهارشنبه در بازدید از این دانشکده افزود: ساختمان فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اولین ساختمان هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می شود.

وی گفت : این ساختمان که پنج هزار و 200 متر مربع زیر بنا دارد و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی توسط دکتر جاسبی مورد افتتاح قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این ساختمان اولین ساختمان مجهز به سیستم کنترل هوشمند ساختمان (BMS) محسوب می شود.

محسنی تصریح کرد: انرژی های مصرفی در یک ساختمان عمدتاً به صورت روشنائی و سرمایش و گرمایش بوده که در ساعات پیک مصرف قابل مهار شدن و در ساعات عدم بهره برداری قابل حذف شدن هستند.



رئیس دانشگاه آزاد گرگان افزود: در این سیستم با ورود کارمند یا دانشجو به محل استقرار چراغ های روشنائی روشن و با خروج از محل استقرار مجددا چراغها خاموش می شود.