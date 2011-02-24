تاخیر در سطح سبز گندم گلستان در 40 سال اخیر بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین محمدی ظهر پنجشنبه در نشست این مدیریت افزود:سطح سبز شده گندم تاکنون به بیش از 230 هزار هکتار رسیده که در مجموع در مقایسه با سال قبل حدود 61 درصد تاخیر در سبز شدن گندم بدلیل خشکسالی اتفاق افتاده است.
وی گفت: تاکنون بالغ بر60 هزار و 734 نفر کشاورز اقدام به قرارداد کشت گندم کرده اند که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشته است.
محمدی افزود: ین تعداد در بیش از 468 هزار هکتار قرارداد کشت گندم منعقد کردند و 3.6 درصد به سطح قرارداد افزوده شده است.
وی میزان سطح کشت گندم شده در استان را بیش از 390 ههزار هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان 158 هزار هکتار گندم آبی و بقیه دیم است.
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