90 درصد شهر گنبد در حریم برج قابوس قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی بعد از ظهر پنجشنبه در ستاد تسهیلات نورزی شهرستان افزود: باید بین نمای اماکن اطراف برج با نمای برج هماهنگی و تناسب به وجود بیاید که این کار مستلزم پیگیری شهرداری است.

وی اظهار داشت: ثبت جهانی برج قابوس همکاری مردم و مسئولان را طلب می‎کند.



وی با اشاره به اینکه باید بنری برای معرفی برج قابوس به مردم و مسافران تهیه و نصب شود. حفاری تپه اطراف برج به خاطر نوروز به بعد از 20 فروردین موکول شده است.



رئیس ستاد تسهیلات دائمی سفر شهرستان گنبدکاووس در خصوص تمهیدات ستاد در ایام نوروز نیز گفت: ستاد تسهیلات سفر باید برای استقبال از مسافران نوروزی آماده باشد.



وی آمادگی ستاد اسکان، کشیک اصناف، کنترل اماکن اقامتی، استقرار اکیپهای هلال احمر و دیگر نهادها در مبادی ورودی شهر، آمادگی مراکز بهداشتی درمانی، طرح بسیج سلامت نوروزی، کنترل بازار و فعال بودن جایگاههای سوخت و فعال شدن ستاد جمع‌آوری متکدیان و آمادگی مساجد بین راهی، آمادگی بانکها و خودپردازها، را از جمله اقدامات لازم برای ایام نوروز برشمرد.



وی افزود: گنبدکاووس به عنوان دومین شهرستان نیازمند پلیس راه است که باید در این خصوص جانمایی صورت بگیرد.