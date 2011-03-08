سیستان و بلوچستان گنج تاریخی و بهشت باستان شناسان

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سیستان و بلوچستان، سرزمینی با نعمت های فراوان خداوندی است به طوریکه هر آنچه خالق یکتا در زمین خلق کرده تکه ای از آن را به این استان ارزانی داشته است.

کوه، دشت، کویر، جنگل، دریا، دریاچه، رود خانه، تالاب، قله های آتشفشان، تپه های گل فشان، مناطق سردسیر و گرمسیر، آثار تاریخی و باستانی، محصولات منحصر به فرد، فرصت مرزی و موقعیت تجاری گوشه ای از نعمت ها و شکوه و عظمت خداوندی است که به مردم این دیار هدیه شده است.

وجود مردمانی مهربان، سخت کوش و کم توقع و نیروی انسانی جوان و توانمند از مزیت های کم نظیر این منطقه است.

سیستان و بلوچستان هر فصلش دارای چهار فصل است

در قصل تابستان هنگامی که برخی مناطق آن مانند ایرانشهر و سرباز روزهای گرم با دمای افزون بر 40 درجه سانتیگراد را سپری می کنند، قله آتشفشان نیمه فعال تفتان و ارتفاعات اطراف آن از وجود دانه های سفید برف و سرمای زیر صفر و دره ها و دامنه های آن از هوایی پاییزی برخوردار است.

در زمستان سرد که بیشتر نقاط کشور در سرمای شدید به سر می برند ساحل زیبای چابهار و کنارک پذیرای هموطنانی است که می خواهند در سردترین فصل سال تنی به آب دریا زنند و از شنا در آبهای گرم دریای عمان لذت برند.

سیستان و بلوچستان با گستره 187 هزار و 500 کیلومتر مربع در جنوب شرق ایران اسلامی بیش از 11 درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان پهناورترین استان کشور به شمار می رود.

دریاچه هامون

تالاب هامون نماد شادابی و طراوات سیستان

طبیعت این استان با وجود آبهای شور دریای عمان در جنوب آن، اکوسیستم زیبای کویر لوت در غرب و دریاچه آب شیرین و تالاب بین المللی هامون در شمال آن موجب شده تا از تنوع اکوسیستمی و اقلیمی بالایی برخوردار شود.

این استان با 10 منطقه حفاظت شده و ویژه زیر پوشش این مدیریت با گستره یک میلیون و 144 هزار و 323 هکتار جایگاه هشتم را در کشور دارد.

این مناطق شامل یک پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شده جنگلی و غیر جنگلی، دو اثر طبیعی و سه منطقه شکار ممنوع است.

سیستان و بلوچستان به لحاظ گستره مناطق، رتبه چهارم کشوری را دارد.

پناهگاه حیات وحش هامون منطقه زیبا و پر جاذبه با وسعت 293 هزار و 31 هکتار در انتهای شمالی استان قرار دارد و به عنوان هفتمین تالاب بین المللی در کنوانسیون سال 52 رامسر به ثبت رسیده است.

این پناهگاه دارای سه بخش هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمند است.

آب این تالاب از رودخانه هیرمند که از ارتفاعات هندوکش و بابا یغما در مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طی یک هزار کیلومتر به مرز ایران می رسد، تامین می شود.

در فصل های پر آبی، پوشش گیاهی تالاب هامون با علفزارها و نیزارهای متعدد چشم انداز ویژه ای ایجاد کرده و همه ساله میزبان هزاران پرنده مهاجر پلیکان، فلامینگو، درنا، انواع اردکها، سلیما و آبچلیکها، پرستوهای دریایی، کاکایی، عقاب دریایی دم سفید و عقاب ماهیگیر است.

جنگل شیله ذخیره گاه گیاهی سیستان

منطقه حفاظت شده جنگلی شیله با گستره شش هزار و 525 هکتار در جنوبی ترین نقطه سیستان و و جنوب پناهگاه حیات وحش هامون و شرق رودخانه شیله در فاصله 80 کیلومتری زابل قرار دارد.

درخت گز پوشش قالب این منطقه است و علاوه بر آن گونه های گیاهی دیگری شامل تاغ، آتریپلکس، علف شور، ترات و اسنکبیل تنوع پوشش گیاهی این منطقه حفاظت شده است.

حیوان های وحشی نظیر گربه جنگلی، شغال، روباه، خرگوش، دراج، کوکر، عقاب صحرایی، دلیجه و انواع مارها و مارمولکها در این منطقه زیست می کنند.

در فصل مهاجرت پرندگان این منطقه به عنوان یکی از زیستگاههای زمستان گذرانی هوبره این گونه در خطر انقراض است.

منطقه حفاظت شده جنگلی پوزک از مناطق زیبا و بکر سیستان و بلوچستان با گستره 46 هزارو 144 هکتار در بخش مرکزی شهرستان نیکشهر قرار دارد و پوشش گیاهی غالب آن داز یا خرمای وحشی است و علاوه بر آن گیاهانی چون بادام کوهی، کنار، کهور، کلیر، گیشتر، و گز در آن وجود دارد.

حیات وحش این محدوده نیز شامل خرس سیاه، بز، قوچ، میش، جبیر، گراز، گربه وحشی، تشی، کبک، تیهو، باقرقره، و انواع مارمولکها و مارهای خوش خط و خال بر زیبایی آن افزوده است.

منطقه شکار ممنوع بلبل آباد نصرت آباد با گستره 130 هزار هکتار در 15 کیلومتری شهر نصرت آباد و 115 کیلومتری شرق زاهدان واقع شده است.

ارتفاع های معروف آن هول و شوشگی است و مجاورت با کویر زیبای لوت و چشمه معروف بلبل آباد از مناظر و دیدنی های طبیعی بخش نصرت آباد زاهدان است.

پوشش گیاهی این منطقه گز، تاغ، درمنه، خرزهره، بند و ترات است و جمعیت حیات وحش آن را حیوان هایی چون کل و بز، قوچ، میش، جبیر، شغال، کفتار، روباه، خرگوش، کبک، تیهو، هوبره و باقرقره تشکیل می دهند.

مک سرخ پناه گاه حیات وحش در معرض انقراض

منطقه شکار ممنوع مک سرخ از مناطق زیبا و دست نخورده استان در 110 کیلومتری جنوب غربی زابل و غرب پناهگاه حیات وحش هامون قرار دارد.

پوشش گیاهی آن گز، قیچ، ترات، نی، زیروک، و خارشتر است و حیوان هایی مانند کرکس سیاه، دلیجه، خرگوش، کبک، تیهو، باقرقره، عقاب صحرایی، کفتار، شغال و جبیر در حیات وحش آن زیست می کنند.

آتش فشان نیمه فعال تفتان اوج شکوه سیستان

منطقه تفتان به عنوان اثر طبیعی بی نظیر و جذاب ملی با گستره 218 هکتار در جنوب زاهدان و 35 کیلومتری شمال شرقی شهر خاش از دیگر مناطق گردشگری سیستان و بلوچستان محسوب می شود.

آتش فشان تفتان

تفتان عروس زیبای طبیعت سیستان و بلوچستان، با برف سفید و گوگرد زرد بر قله آن و دامنه سرسبز، باغهای میوه و دریاچه "سردریا" عاشقان طبیعت را به خود جذب می کند.

قله آتشفشان نیمه فعال تفتان از مرتفع ترین قله های این استان با ارتفاع چهار هزار و 50 متر از سطح دریا، همواره میزبان کوهنوردان و طبیعت گران علاقه مند است.

خروج گازهای آتشفشانی از تفتان

قله آتشفشانی نیمه فعال تفتان دارای چند دهانه است که در حال حاضر به طور دائم از آنها گازهای شیمیایی گوگرد و بخار آب متصاعد می شود.

یکی دیگر از زیباییها و جاذبه های سیستان و بلوچستان درخت شگفت انگیز و دیدنی سرو زربین با قدمت هزار و 200 سال در حاشیه روستای دهپابید از توابع بخش نوک آباد واقع در دامنه کوه شاه در 65 کیلومتری خاش است.

این درخت کهنسال در گذشته به عنوان زیارتگاه محسوب می شده که چندین سال پیش توسط روحانیون منطقه به آتش کشیده شده و آثار سوختگی آن هنوز مشهود است.

درخت سرو زربین دیگری نیز در روستای سنگان قرار دارد که یکی از زیباترین و کهنسال ترین درختان منطقه در صحن مسجد روستای سنگان در 45 کیلومتری خاش است.

روستای سنگان از زیباترین و سرسبزترین روستاهای حاشیه تفتان است

منطقه حفاظت شده گاندو یا باهوکلات در انتهای شرقی کشور نیز از یک طرف هم مرز با کشور پاکستان و از سوی دیگر به آبهای نیلگون دریای عمان در منطقه زیبای گواتر، از جمله مناطق زیبا و بکر سیستان و بلوچستان متصل است.

در محدوده این منطقه حفاظت شده، رودخانه های کاجو، سرباز، باهوکلات و برکه های آزادی، پیر سهراب، درگس، هوت گت و سد پیشین قرار دارد.

تمساح پوز کوتاه گاندو نماد حیات وحش سیستان

اهمیت این منطقه به سبب زیستگاه اصلی تمساح پوز کوتاه ایرانی با نام محلی گاندو است.

تمساح گاندو

به منظور جلوگیری از انقراض این گونه جانوری، رایزنی ها برای جانمایی و مکان یابی با هدف تکثیر و پرورش تمساح پوزه کوتاه به عنوان گونه کمیاب جانوری ایران در حال انجام است.

حیوانات دیگری شامل جبیر، کفتار، شغال، روباه، سنجاب بلوچی، انواع ماهی انواع دو زیستان، مارهای دریایی، لاک پشت های دریایی، ماهی گل خورک، دولفین، میگو و پرندگانی مانند فلامینگو، پلیکان، باکلان، کفچه نوک، چاق لق، گلانشاها، اردک، ارگرت، حواصیل، سایم، آبچلیک، پرستوهای دریایی و تلیه در این منطقه حفاظت شده زیست می کنند.

جنگلهای حرا در خلیج گواتر

جنگل های حرا واقع در خلیج گواتر، تالاب بین المللی حور باهو، سواحل زیبای دریای عمان، اسکله ها و بنادر صیادی، سواحل شن و ماسه، امواج خروشان دریا و انواع پرندگان و آبزیان از جاذبه های طبیعی زیبا، شگفت انگیز و منحصر به فرد منطقه چابهار و کنارک است.

منطقه حفاظت شده جنگلی بیرک از مناطق کوهستانی و زیبا با گستره 73 هزار و 217 هکتار در بخش زابلی شهرستان سراوان و در فاصله 120 کیلومتری مرکز این شهرستان واقع شده است.

از جاذبه های زیبا و بی نظیر این منطقه جنگلی کوهستانی شبه غاره های گواتاموک، هشانی، آبشار هشانی، سید گر و نلی پورینکی است.

پوشش گیاهی شاخص و ممتاز آن نیز زیتون وحشی، انجیر، بنه، بادام کوهی، داز، خرزهره و بید است.

گل افشان پیر گل نمادی از شگفتی طبیعت

اثرطبیعی ملی گل افشان پیر گل منطقه زیبای ژئوتوریستی با گستره هفت هکتار در میان کوههای سیاه بندان شرق بزمان ایرانشهر و در فاصله 78 کیلومتری گوهر کوه و 113 کیلومتری نوک آباد شهرستان خاش قرار دارد.

از جاذبه های طبیعی و ناشناخته ژئومورفولوژیکی این اثر مخروط زرد رنگ، خارج شدن و فواره گل رس و مارون شور از داخل زمین است.

تپه گل افشان

این گل افشان بر روی تپه ای از جنس مارون قرار دارد و سطح فوقانی این تپه نیز تعداد زیادی دهانه کوچک و بزرگ دارد.

ارتفاع این تپه حدود 127 متر از سطح زمین و یک هزار و 667 متر از سطح دریاست.

گل خارج شده از دهانه های این تپه در سفال گری، کوزه گری و گل درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

منطقه شکار ممنوع بزمان یکی از مناطق کوهستانی زیبا و بدیع با گستره 300 هزار هکتار در حاشیه شهر بزمان و 100 کیلومتری ایرانشهر قرار دارد.

از جاذبه ها و چشم اندازهای بکر و دست نخورده این منطقه، ارتفاعات بی نظیر خضر، رنگینی و الماف و پوشش گیاهی آن نیز گز، بنه، کنار، بادام کوهی داز، قیچ و انواع گیاهان است.

حیوان هایی مانند پلنگ، کل و بز، سمور صخره ای، قوچ و میش، روباه شنی، گرگ، شغال، خرگوش، کبک، تیهو و باقرقره نیز در این منطقه زیست می کنند.

انجیر معابد یکی دیگر از درختان زیبا طبیعی استان است که در 11 کیلومتری مسیر جاده چابهار - ایرانشهر و 20 کیلومتری جاده ساحلی بریس و گواتر در منطقه کچو شهرستان چابهار قرار دارد.

پوست کهنسال درخت لور یا انجیر معابد، برگها و ریشه های آن که از نمه اصلی آویزان است خواص دارویی داشته و برای برخی بیماریها استفاده می شود.

این درخت از بلندترین درختان جنگل های بارانی است و چرخه زندگی غیر معمولی دارد و دانه های آن در فضا پرتاب شده و بر روی درختان دیگر سقوط می کنند.

غارهای بکر سیستان نمادی از طبیعت کشف نشده

غارهای معروف دیدنی از دیگر جاذبه های استان بکرو توانمند و زیبای سیستان و بلوچستان است.

غار لادیز در 10 کیلومتری شهر میرجاوه با طول 15 کیلومتر از مناظر طبیعی و جذاب شهرستان زاهدان است که همواره با وجود خشکسالی های چند سال گذشته به طور دائم و پیوسته از سقف و کف آن آب جریان دارد.

کوههای مینیاتوری

اطراف دهانه ورودی غار از پوشش گیاهی زیبایی برخوردار است و درختان پده، گز و انواع گیاهان علفی جذابیت خاصی به آن داده و در روزهای تعطیل مکان تفریحی خوبی برای برخی خانواده های زاهدانی و میرجاوه است.

غار پوسه در حاشیه روستای پوسه واقع در 65 کیلومتری خاش و 120 کیلومتری زاهدان از دیگر جاذبه های طبیعی است.

طول این غار 25 متر است که در انتهای شاخه اصلی آن شاخه فرعی با یک در وجود دارد و عبور از آن بدون امکانات مشکل است.

غار کرامانچی یک غار دیدنی و متفاوت از دو نوع قبلی و در محدوده دره آهو و به فاصله یک کیلومتری روستای کرمانچی ایرانشهر قرار دارد.

ابعاد ورودی غار چهار در چهار متر و طول آن بنا به اظهار اهالی محل بیش از 100 متر است.

این غار جزو آن دسته از غارهای فاقد چشمه و منابع آبی است و ورودی آن شیبی تند دارد و زیستگاه مناسبی برای انواع خفاش محسوب می شود و از ارزش علمی و تحقیقی برخوردار است.

در انتهای غار روزنه کوچکی وجود دارد که عبور از آن غیر ممکن است.

غار چاهک از دیگر غارهای دیدنی در 40 کیلومتری شمال شرقی خاش با ارتفاع یک هزار و 896 متر است.

طول این غار هشت متر و ارتفاع دهانه آن حدود 15 متر است و آب چشمه داخل غار از کیفیت بالایی برخوردار و تامین کننده آب روستای چاهک است.

گیاهان اطراف غار شامل بنه، زرشک، انجیر وحشی ، پونه، تاغ، خزه و سرخس است.

این غار دارای مناظر زیبا، چشم انداز بی نظیر و آب چکان های زیبایی است.

کوههای معروف سیستان و بلوچستان از مناظر و دیدنی های بکر و دست نخورده و جذاب است که همواره گردشگران، کوهنوردان و ورزشکاران را به خود جذب می کند.

کوه خواجه جزیره ای در میان هامون

کوه خواجه یکی از جاذبه های معروف گردشگری سیستان و آثار تاریخی مهم منطقه است که به صورت توده ای باحالتی ذوذنقه ای شکل با 590 متر ارتفاع از سطح دریا و مشرف به دشت سیستان همچون جزیره ای در داخل دریاچه هامون قرار گرفته است.

این کوه واقع در 20 کیلومتری جنوب غرب شهر زابل از قدمت تاریخی و قداست خاصی برخوردار است و در آن آثار باستانی از دوره های اشکانی، ساسانی و اوایل دوره اسلامی مانند نقاشی ها، آتشکده و قبرستان دوره اسلامی وجود دارد.

در انتهای شمالی سطح فوقانی یا قله این کوه زیارتگاه خواجه مهدی قرار دارد که مورد احترام مسلمانان شیعه مذهب سیستان است و به دلایل وجود آتشکده و آثاری از مسیحیت، نزد پیروان دو دین و آیین زرتشت و مسیحی نیز محترم شمرده می شود.

در فصول پر آبی دریاچه هامون، گردشگران و علاقه مندان طبیعت برای سفر به کوه خواجه با گذر از راه ساحلی زیبا که دو طرف آن را آبهای دریاچه احاطه کرده از تفریحاتی چون قایق سواری، توتن سواری، شنا و شکار لذت برده و به تماشای هنر دستی زنان و مردان سیستانی هنگام پرده بافی، حصیربافی و صیادی با توتن و قایق می نشینند.

مشاهده نیزارها، انواع پرندگان، کرانه های آبی، صید ماهی، توتن سواری و غیره از فراز کوه خواجه منظره زیبا و دلنوازی را خلق کرده و نقش زیبایی در ذهن ترسیم می کند که فراموش ناشدنی است.

کوههای مریخی مینیاتوری از زیبایی

کوههای مریخی یا مینیاتوری از کوههای زیبا و دیدنی اطراف چابهار و سواحل زیبای دریای عمان است که در فاصله 25 کیلومتری شهر چابهار قرار دارد.

این بلندیها با شکل های خاص و دیدنی به کوههای مریخی معروف شده و به لحاظ بافت ویژه تحت تاثیر عوامل فرسایشی بادی و آبی به تصاویر زیبای مینیاتوری شبیه شده است.

در میان دره ها و اطراف این کوهها فسیل انواع صدفها و آبزیان مانند نهنگ یافت می شود.

این منظره زیبا با چشم اندازهای طبیعی کم نظیر مانند تالاب لیپار با انواع پرندگان، سواحل ماسه ای و صخره ای دریای عمان با امواج خروشان برای گردشگران و طبیعت گران آغوش گشوده است.

کوه خضر بلندترین ارتفاع منطقه شکار ممنوع بزمان، کوه هول مرتفع ترین منطقه شکار ممنوع بلبل آباد نصرت آباد، کوه بیرک در منطقه حفاظت شده جنگلی بیرک، کوه سه انگشتی در فاصله 55 کیلومتری خاش و کوههای لار زاهدان، نره نو میرجاوه، کوه سفید سراوان از دیگر ارتفاع های دیدنی سیستان و بلوچستان است.

نقوش انسانی و حیوانی در دره نگاران نماد تمدن سیستان

دره نگاران در 100 کیلومتری سراوان از مناطق کوهستانی و جاذبه های تاریخی این شهرستان است که نقوش انسان و حیوانهایی چون قوچ و شتر بر آن نقش بسته است.

شهر سوخته

این نقش و نگاره ها مربوط به هزاره های قبل از میلاد است.

دریاچه صورتی زیبایی طبیعت جنوبشرق

دریاچه صورتی در حاشیه تالاب فصلی لیپارد و در فاصله 20 کیلومتری شرق چابهار از دیگر مناطق زیبای سیستان و بلوچستان است که به لحاظ نوع بافت خاک بستر دریاچه، آب آن صورتی دیده می شود گستره این پهنه آبی 10 هکتار است.

سواحل زیبا و جذاب دریای عمان با بیش از 300 کیلومتر نوار ساحلی جزو مستعد ترین نقاط طبیعت گری و گردشگری جنوب سیستان و بلوچستان است.

خلیج های جذاب، بنادر و اسکله های صیادی متعدد، انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی مانند فلامینگو، پلیکان، باکلان، کفچه نوک، گیلانشاه، سلیما و تلیله از جاذبه های ساحلی چابهار و کنارک است.

بادهای مونسون که سبب خنکی و لطافت هوا شده است، جنگلهای بی نظیر و دیدنی حرا، کوههای بی بدیل و جالب مریخی، صخره های ساحلی و مرجانی نادر، لنج سازی ها، قایق رانی، ورزش های ساحلی و صیادی از مناظر چشم نواز و دل انگیز و توانمندیهای مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان است.

گل فشان تنگ که از دهانه آن گل فوران می کند جزو جاذبه های ژئوتوریستی واقع در دشت کهیر با آب و هوای گرم و مرطوب در فاصله 85 کیلومتری چابهار است.

تالاب فصلی لیپار با مناظر زیبا و کم نظیر در 20 کیلومتری شرق چابهار همواره پذیرای گردشگران و مسافران است.

گستره آب این تالاب بسته به میزان بارندگی و پوشش گیاهی آن گز، کهور و نی است.

سد پیشین و برکه های اطراف آن که زیستگاهی برای تمساح پوزه کوتاه ایرانی است در 35 کیلومتری شهر راسک مرکز شهرستان سرباز واقع شده است.

تالات لوکدان در حاشیه روستای لوکدان و در فاصله 80 کیلومتری شهر میرجاوه بر روی نوار مرزی ایران و پاکستان قرار دارد و بخشی از آن متعلق به پاکستان است.

پوشش گیاهی غالب این تالاب نی است و گیاهان دیگری نظیر گز، جگن، مرغ، بارهنگ و تیفا به آن زیبایی خاصی داده است.

سیستان پناه گاه پرندگان مهاجر

پرواز و زیست پرندگان مهاجر شامل اردکها، حواصیل، اگرتها، سلیما و آب چلیکها مناظر دیدنی و به یاد ماندنی در این تالاب پدید آورده است.

آبگیر کاواری در حاشیه روستایی به همین نام در اطراف گوهر کوه از توابع بخش نوک آباد در 85 کیلومتری شهر خاش نیز دیدنی است.

پوشش غالب این منطقه نی و علاوه بر آن گیاهان آبزی و کنار آبزی نظیر گز، تیفا، جگن و مرغ بارهنگ است.

خرس سیاه، پلنگ، سنجاب راه راه بلوچی و هوبره از دیگر جاذبه ها و دیدنی های کمیاب این دیار است.

مجتمع فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و تفریحی بقیه الله الاعظم ( عج) با بیش از پنج هزار هکتار در کنار حوضچه های طبیعی و آبگیرهای چاه نیمه در 50 کیلومتری جنوب شرق زابل و 10 کیلومتری شهر زهک همه ساله بویژه روزهای تعطیل و ایام نوروز پذیرای هزاران مسافر و گردشگر است.

جاذبه های زیبای این مجتمع و اطراف آن سواحل زیبای چاه نیمه، فضاهای سبز، زمین ها و باغهای کشاورزی، گلخانه ها، پرورش گیاهان زینتی، باغ های پسته و زیتون و مرکز پرورش شترمرغ است.

تنها باغ وحش علمی و تحقیقاتی کشور در این مجتمع قرار دارد و گونه های جانوری شیر، خرس قهوه ای، تمساح پوزه کوتاه ایرانی، گرگ، گوزن مرال، کل و بز، قوچ و میش، جبیر، مارپیتون، هوبره، جیرفتی، کبک، طاووسک، پلیکان، فلامینگو، قوی گنگ و انواع اردک ها در آن نگهداری می شود.

منطقه آزاد تجاری چابهار در انتظار گردشگران

منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، آثار تاریخی و باستانی متعدد در گوشه گوشه سیستان و بلوچستان بویژه منطقه سیستان که به بهشت باستان شناسان معروف شده از دیگر جاذبه های این استان است.

این استان پهناور با توانمندیها و ظرفیتهای گوناگون و از همه مهمتر مردمی مهربان، خونگرم و میهمان نواز همواره چشم انتظار و پذیرای گردشگران و طبیعت گران ایران و جهان است.

طبیعت گردی از خصیصه های مهم ایرانیان و از مهمترین بخش های صنعت گردشگری به شمار می رود و همه ساله افراد زیادی برای دیدن جاذبه های طبیعی دنیا به نقاط مختلف سفر می کنند.

در طبیعت گردی محیط های بکر و دست نخورده بیشتر مورد توجه طبیعت گران و گردشگران قرار دارد.

آنچه امروز مورد توجه و تاکید دست اندرکاران و حافظان منابع طبیعی قرار دارد حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب و آسیب پذیری آنها است که باید از سوی مسافران و طبیعت گران رعایت شود.

زیباییها، توانمندیها و ظرفیتهای بی شمار این استان نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان و همکاری روز افزون مردم با آنان است و طبیعت جذاب و بکر آن نیز نیاز به حفاظت و پاسداری و مهمتر از آن، شناساندن این نعمتهای خدادادی به هموطنان و جهانیان دارد.

جای بسی تاسف است که استانی با این همه توانمندی، ظرفیت و امکانات محروم نامیده شود.

به گفته برخی کارشناسان، متاسفانه رسانه های ارتباط جمعی بویژه رسانه های تصویری ظلم مضاعفی به این استان کرده و هر آنچه فیلم و سریال در ارتباط با موادمخدر و شرارت ساخته می شود یک سر از آن را به سیستان و بلوچستان ختم می کنند.

این قبیل فیلم ها و سیاه نمایی خبری، چهره این استان را در اذهان هموطنان و سایر نقاط جهان مخدوش جلوه داده در حالیکه به گفته مسئولان امنیتی و انتظامی جدای از چند مورد عملیات کور انتحاری که توسط عوامل استکبار انجام شد، اوضاع امنیتی این استان بهتر از بسیاری از مناطق دیگر کشور است.

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