بازی برای رشد کودک حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه افسری افزود: بازی از نظر رشد مهارتهای جسمانی، ذهنی، شناختی، هیجانی و اجتماعی کودکان بسیار مؤثر است و موجب برقراری ارتباط مثبت با کودک می شود.



به گفته وی، یادگیری حل مساله، یادگیری کنترل رفتار و هیجانات، ‌یادگیری مهارت های اجتماعی و کنار آمدن با دیگران و یادگیری نقش های اجتماعی مختلف از دیگر جنبه های بازی با کودکان محسوب می شود.



افسری تصریح کرد: وقت گذراندن با فرزندان به این معنی نیست که والدین کار خاصی انجام دهند فقط کافی است نشان دهند که به آنها علاقه مندند و به رفتارهایشان توجه دارند.



وی ادامه داد:‌ وقت گذراندن با فرزندان باعث دوست شدن و بهبود بخشیدن رابطه، درک کردن و شناخت دقیق تر آنها می شود و به رشد و ارتقا کودک کمک زیادی می کند.



کارشناس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تاکید کرد: در زمان وقت گذراندن با فرزند باید تمام توجه والدین به نیازها،‌ خواسته ها و احساسات کودک باشد و روزانه، زمانی اختصاصی هر چند کوتاه را باید واقعا با کودک باشند بطوری که کودک احساس کند والدین در دسترس او هستند.