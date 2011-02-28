صدای سازهای جشنواره موسیقی فجر در گلستان خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در اختتامیه این جشواره عصر دوشنبه، سه گروه محلی، آوای کتول و دولت محمد آزادی از استان گلستان به اجرای برنامه پرداختند.

صدای سازهای بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر که در نگارستان ایران، همزمان با هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، از 2 اسفند ماه با حضور گروههای داخلی و خارجی به صدا در آمده بود، با حضور پر شور و نشاط گلستانی ها در این جشنواره ، افتخاری دیگر در کارنامه ی هنری استان رقم خورد و برگزاری این جشنواره توانست پاسخگوی این مشارکت باشد.

حضور گروه های‌ مهتاب رو به سرپرستی وصال عرب زاده از تهران، کوئینتت سازهای بادی برنجی از کشور اسلواکی- کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو از تهران، گروه موسیقی دولت مرد آزادی به سرپرستی دکتر مجید تکه به همراه بداهه نوازی دردی طریک، گروه موسیقی آوای کتول به سرپرستی سید احمد حسینی و گروه موسیقی محلی به سرپرستی حسین احمدی از استان گلستان رخدادهنری بی نظیری را در گستره بین المللی در این استان رقم زد.

این جشنواره که همزمان با تهران،‌ شیراز،‌ بوشهر، کرج و زنجان برگزار شد ، شب گذشته با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاه آبادی معاونت هنری، ترابی سرپرست دفتر موسیقی ایران، رضایی مدیر عامل انجمن موسیقی و جمعی از هنرمندان موسیقی در تالار وحدت تهران به طور رسمی به کار خود پایان داد.

بر این اساس، در بخش آهنگ سازی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر، عرفان وکیلی برای قطعه سکوت جاودان از تهران حائز رتبه نخست شد.

همچنین امیر علوی برای قطعه سمفونی شماره یک از کرج حائز رتبه نخست بخش پایان نامه شاخه آهنگ سازی بیست و ششمین جشنواره بین المللی فجر شد.

اثر برگزیده بخش مارش فلسطین نیز در این دوره از جشنواره، به کیوان علایی حسینی برای قطعه فلسطین زخمی از مشهد اهدا شد.

شاخه موسیقی کلاسیک ایرانی نیز گروه های دوسار به سرپرستی علیرضا گلشن از شیراز، پاسبان حرم دل به سرپرستی سیاوش اسماعیلی از کرج و گروه سنتی فرهنگسرای بهمن از تهران به سرپرستی حسین روزبهانی به ترتیب به عنوان نفرات سوم تا اول این بخش معرفی شدند.

در شاخه موسیقی کلاسیک غیر ایرانی نیز جایزه رتبه سوم به طور مشترک به گروه های موسیقایی آنسانبل جوان به سرپرستی میلاد عالمی از تهران و کوارتت زهی کادانس به سرپرستی مهدی نوبری از تبریز اهدا شد.

رتبه دوم شاخه موسیقی کلاسیک غیر ایرانی این دوره از جشنواره به طور مشترک به گروه های موسیقایی نوماه به سرپرستی نگار افاضل از تهران و زروان به سرپرستی لاله فلاح پسند از تهران اختصاص یافت.

هیئت داوران هیچیک از گروه های شرکت کننده در بخش شاخه موسیقی کلاسیک غیر ایرانی را حائز کسب مقام اول ندانست.

همچنین در شاخه آواز جمعی نیز جوایز رتبه سوم به طور مشترک به گروه های کر مهر وطن به رهبر ی مسعود نکویی از تهران و کر آوای باران به رهبری سارا جلایی از اصفهان اهداشد.

گروه کر فرهنگ سرای اندیشه گیسونانس به رهبری مهدی جاور از تهران رتبه دوم بخش رقابتی شاخه آواز جمعی این دوره از جشنواره را کسب کرد.

رتبه نخست شاخه آواز جمعی نیز توسط هیات داوران به حامد فقیهی رهبر گروه کر پاسارگاد از شیراز تعلق گرفت .