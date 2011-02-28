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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

سازمان وظیفه عمومی:

امکان تحصیل همزمان مشمولان غیرغائب در دو دانشگاه

امکان تحصیل همزمان مشمولان غیرغائب در دو دانشگاه

اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی شرایط تحصیل همزمان مشمولان غیر غائب در دو دانشگاه را اعلام نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: تحصیل همزمان مشمولان غیر غائب در دو دانشگاه مشروط برآنکه در سقف سنوات تحصیلی مقطعی که برای آن معافیت تحصیلی صادر گردیده و منوط به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است منعی نخواهد داشت.

شایان ذکر است که مشمولان واجد شرایط در این صورت هیچگونه ضرورتی برای مراجعه به سازمان وظیفه عمومی نخواهند داشت و فقط دانشگاه دوم باید تصویری از معافیت تحصیلی صادر شده را از دانشگاه اولیه درخواست و اقدام به ثبت نماید.

کد مطلب 1263809

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