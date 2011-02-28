امکان تحصیل همزمان مشمولان غیرغائب در دو دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: تحصیل همزمان مشمولان غیر غائب در دو دانشگاه مشروط برآنکه در سقف سنوات تحصیلی مقطعی که برای آن معافیت تحصیلی صادر گردیده و منوط به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است منعی نخواهد داشت.



شایان ذکر است که مشمولان واجد شرایط در این صورت هیچگونه ضرورتی برای مراجعه به سازمان وظیفه عمومی نخواهند داشت و فقط دانشگاه دوم باید تصویری از معافیت تحصیلی صادر شده را از دانشگاه اولیه درخواست و اقدام به ثبت نماید.