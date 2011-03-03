جشن ستارگان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اکبر حلیمی صبح پنجشنبه با بیان این مطلب در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: جشن ستارگان البرز با حضور 400 نفر از دانش آموزان برتر استان که توانسته اند با موفقیت رتبه های دورقمی کنکور سراسری و معدل بالای 19 کسب کنند، برگزار می شود.

وی افزود: برای برگزاری این مراسم 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است تا بتوان از تمامی ستارگان البرز به نحو شایسته ای تجلیل کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه در سایر استانهای کشور این میزان اعتبار از رقمی بالایی برخوردار بوده است، خاطر نشان کرد: با توجه به تعداد قابل ملاحظه ستارگان البرز امکان تجلیل به معنای واقعی وجود ندارد که امیدواریم با تخصیص این اعتبار نقش مهمی در ایجاد انگیزه میان دانش آموزان داشته باشیم.

حلیمی یادآورشد: استان البرز با وجود 380 هزار دانش آموز، 24 هزار فرهنگی و یک هزار و 854 باب مدرسه در 8 منطقه آموزش و پرورش از وضعیت مناسبی درسطح کشور برخوردار است که نشان از ظرفیت های بالای علمی این استان تازه تاسیس دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین معدل مقطع متوسطه استان البرز 19.46 است، خاطر تصریح کرد: در سالهای گذشته به ویژه در دولتهای نهم و دهم در بخش توسعه امور مشارکتهای دولتی توفیقات بسیار مناسبی به دست آمده است که امیدواریم با تشکیل استان البرز و توجه ویژه به بخش آموزش و پرورش شاهد تحولات چشمگیری برای ارتقاء وضعیت علمی و آموزشی استان باشیم.

هشت مدرسه توسط خیرین البرز دردست احداث است

مدیرکل آموزش وپرورش استان البرز درادامه سخنان خود از احداث هشت مدرسه در این استان خبرداد و گفت: با مشارکت خیرین مدرسه ساز هشت مدرسه در حال ساخت است که تا اوایل مهرماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی افزود: خیرین مدرسه ساز در سطح استان البرز فعالیت های بسیار مناسبی داشته اند که در سطح کشور نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که مجمع خیرین مدرسه ساز در شهرستان ساوجبلاغ طی سالهای گذشته چندین بار رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده اند.

حلیمی اظهار داشت: طرح سنجش بینایی از دیگر طرح هایی است که به عنوان مهمترین نیاز اساسی دانش آموزان می تواند گامی بسیار مهم در جهت ارتقاء ساختار سلامت جسمانی دانش آموزان داشته باشد.