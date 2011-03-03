آزمونهای صنعت ساختمان گلستان در 16 رشته برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد موسوی صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری این آزمون افزود: آخرین مرحله آزمون تعیین سطح شاغلان بخش صنعت ساختمان با شرکت بیش از 5800 نفر متقاضی دریافت کارت مهارت فنی در استان گلستان در سه سطح در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: آزمون های تعیین سطح صنعت ساختمان در 16 رشته اصلی صنعت ساختمان از جمله آرماتوربند، قالب بند، بتون ساز و بتون ریز، گچ کار، کاشی کار، برق کار ساختمان و ... برای بیش از 5800 نفر شاغل در این صنعت در حال اجراست.



موسوی افزود: این مرحله آخرین آزمون صنعت ساختمان در سال جاری است که در سه سطح اجرا و به قبول شدگان در دو مرحله آزمون کتبی و عملی کارت مهارت فنی در حرفه مورد نظر اعطا می شود.

معاون آموزش، پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل و قائم مقام شوای امور فرهنگی کارکنان استان ، با اشاره به اهمیت توسعه، تعمیق و پایداری فضای فرهنگی در مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان از فعالیت اعضای کمیته و تلاش در جهت اجرای مصوبات شورا در سال جاری تقدیر کرد و کوشش و اهتمام هر چه بیشتر به انجام موارد فرهنگی از سوی اعضای شورا را در سال آتی خواستار شد.



ابوالفضل تیرانداز با ارائه گزارشی از برگزاری همایش حجاب و عفاف جهت کارکنان خانم اداره کل و مراکز آموزشی سراسر استان و عملکرد یکساله این شورا و فعالیتهای انجام شده در حوزه شورای فرهنگی و مصوبات آن نیز مطالبی بیان کردند.



در این جلسه بر ادامه اجرای طرح تلاوت نور در مراکز آموزش فنی وحرفه ای سراسر استان تأکید شد و برنامه های عملیاتی حوزه روابط عمومی و فرهنگی اداره کل در سال آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



در این جلسه همچنین قرعه کشی مسابقات انجام شده به مناسبت دهه مبارک فجر جهت پرسنل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانواده محترم همکاران صورت پذیرفت.