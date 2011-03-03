9 هزار کارگر ساختمانی در گلستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری در این سازمان افزود: تاکنون تعداد هزار و 550 نفر از آنان در استان گلستان به خانواده بزرگ تامین اجتماعی پیوسته اند.

وی تاکید کرد : در دولتهای نهم و دهم بیشترین توجه به قشرهای کم درآمد جامعه و افراد فاقد پوشش بیمه ای صورت گرفته است و انتظارمی رود تا پایان برنامه پنجم توسعه، هیچ فرد فاقد پوشش انواع بیمه اجتماعی نداشته باشیم.

وی عنوان کرد: از کل جمعیت یک میلیون و700 هزار نفری استان گلستان تعداد 170هزار بیمه شده اصلی وجود دارند که با افراد تبعی این تعداد به بیش از470 هزار نفر می رسد که 32 درصد جمعیت این استان را شامل می شود که این میزان در کشور بطور متوسط 45 درصد است.



امیری با اشاره به برنامه ها و بسته های مختلف تدوین شده برای افزایش میزان پوشش این نوع بیمه در گلستان گفت: برای افزایش بیمه شدگان در گلستان در سال همت مضاعف و کارمضاعف، برنامه عملیاتی و راهبردی برای تمامی شعب تامین اجتماعی گلستان تدوین شد و در ایام دهه فجر امسال برای اولین بار در کشور بصورت پایلوت اجرائی شده است و به زودی نتایج مثبت آن آشکار می شود.



وی یکی دیگر از طرحهای دردست انجام را پلاکبرداری از کارگاههای سطح استان دانست و اظهار کرد: طرح پلاکبرداری ازکارگاهها در گلستان درحال انجام است و درسال آینده نیز با شدت و قوت ادامه می یابد و در قالب اجرای این طرح تاکنون تعداد دو هزار و700 کارگاه و هزار و300 کارگر بدون تحت پوشش بیمه شناسایی شدند.

امیری اعلام کرد: در مرکز استان گلستان سامانه سوابق بیمه شدگان از طریق شبکه اینترنت راه اندازی شده است که علاوه بر کاهش رفت و آمدها و ترافیک حاصل از آن با برون سپاری خدمات، تسهیل آن را هرچه بیشتر برای مردم استان فراهم کرده است.



وی با بیان اینکه دولت عدالت محور و مهرورز کشور سفره بیمه تامین اجتماعی را بیش از پیش برای تمامی ایرانیان گسترانیده است اعلام کرد: تمامی شهروندانی که دارای یک ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستند یا با ارائه کارت پایان خدمت سربازی می توانند بصورت اختیاری یا مشاغل آزاد تحت پوشش این بیمه قرارگیرند و حتی زنان خانه دار نیز می توانند در قالب انواع بسته های حمایتی تعریف شده تحت پوشش قرار گیرند و هیچ محدودیتی برای برخورداری از مزایای تامین اجتماعی برای مردم وجود ندارد.



وی به امور بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: عیدی و کارت هدیه بازنشستگان تامین اجتماعی تا 15 اسفند ماه امسال به آنان داده می شود.

وی با بیان اینکه تعداد بیش از20هزار بازنشسته در استان وجود دارد عنوان کرد: تامین اجتماعی بدنبال توسعه و ارتقای کیفی خدمات به بازنشستگان است و دراین راستا حدود هشت هزار نفر از آنان تاکنون تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته اند و تا پایان نیمه اول سال 90 همگی آنان به بیمه تکمیلی می پیوندند.