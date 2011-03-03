35 هزار و 860 چینی تاکنون از لیبی خارج شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "سانگ تائو" روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در پکن با اشاره به خروج 35 هزار و 860 تبعه چینی از لیبی اعلام کرد: این بزرگترین و پیچیده ترین پروسه خروج اتباع چینی در کشوری خارجی است که از زمان تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 صورت می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به کمک دولت چین به 12 کشور دیگر برای خروج 2 هزار و 100 تبعه خارجی از لیبی افزود: کشورهایی همچون یونان، جزایر مالت در جنوب ایتالیا، مصر، تونس، ترکیه و اردن پیشنهاد کمک برای فرستادن هواپیما یا کشتی یا ایجاد پناهگاه های موقت را مطرح کرده اند.

پیش از این وزارت امور خارجه چین از خروج 16 هزار شهروند خود از لیبی در پی گسترش موج اعتراضات مردمی علیه رژیم قذافی خبر داده بود.