عسگرپور: ودادیان با مظلومیت از دنیا رفت

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تشییع پیکر مرحومه مهری ودادیان صبح امروز 12 اسفند با حضور اهالی خانه سینما و جمعی از هنرمندان از خانه سینما به سمت بهشت زهرا قطعه هنرمندان برگزار شد.

در این مراسم که بیشتر سخنرانان به بی توجهی مدیران سینمایی به زندگی هنرمندان اشاره کردند محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما طی سخنانی با یادآوری درگذشت ودادیان گفت: امروز سینمای ایران در سوگ یکی از عزیزانی است که خدمت زیادی به سینما کرده است. مرحوم ودادیان مانند بسیاری از هنرمندان سینما که با مظلومیت زندگی می‌کنند و با مظلومیت نیز از دنیا می‌روند اینگونه ما را ترک کرد.

وی با اشاره به دیدارهایی که اهالی خانه سینما در زمان بیماری ودادیان با وی داشتند ادامه داد: ما در زمان بیماری ایشان که بسیاری نیز طول کشید به ملاقات وی رفتیم اما چه کنیم که بضاعت خانه سینما همین است و متاسفانه روز به روز دست آن نیز بسته تر می‌شود.

عسگرپور همچنین افزود: این برای مدیران فضیلت نیست که هنرمندان اینگونه از میان ما برود و اگر تصور می‌کنند با افتتاح خانه سینما شماره دو یا حتی شماره 17 بسیاری از مشکلات حل می‌شود حتما این کار را بکنند زیرا امروز ما فرصتها را از دست می‌دهیم.

ملکه رنجبر از بازیگران سینما نیز عنوان کرد: امروز از شما مردم تشکر می‌کنم که در این مراسم حضور پیدا کردید. اگر شما نبودید ما زودتر مرده بودیم. جای تاسف است که امروز هنرمندان و ستاره‌های جدید سینما در این مراسم حضور ندارند اما باید بدانند که اگر این هنرمندان قدیمی نبودند امروز آنها نیز حضور نداشتند.

در بخش دیگری از این مراسم مریلا زارعی بازیگر سینما و عضو هیئت مدیره خانه سینما با ابراز تاسف از درگذشت مهری ودادیان گفت: من از طرف تمامی هنرمندان جوان به خانواده ودادیان تسلیت می‌گویم و تصور می‌کنم امروز هنرمندان به حمایتهای بزرگتری نیاز دارند. ما همه همدیگر را دوست داریم اما دستمان خالی است.

وی ادامه داد: گنیجنه هنر ایران از نفت و گاز باارزشتر است و حتی در آن نمی‌توان صرفه‌جویی کرد. در این میان خانه سینما در حد توان خود به آن توجه کرده است.

سوسن ودادیان دختر مهری ودادیان با وجود حال نامساعد روی سکو حاضر شد و با تشکر از مردمی که در مراسم حضور پیدا کرده بودند گفت: من امانتدار شما بودم اما متاسفم که نتوانستم از امانت شما خوب نگهداری کنم.

علی دهکردی یکی از بازیگر سینما نیز با اشاره به قدردانی از هنرمندان توضیح داد: تا بعضی‌ وداعها نباشد ما قدر هنرمندان را نمی‌دانیم. امروز وقتی حضور مردم را می‌بینیم به یاد می‌آوریم که هنرمندان چه ارزشی دارند. ستاره سینما آن کسی نیست که لحظه‌ای عبور می‌کند بلکه ستاره سینما کسانی هستند باقی می‌مانند و پیشکسوتان ما ستاره هستند.

گیتی معینی نیز از مردمی که به خاطر علاقه به هنرمند سینما و تلویزیون مهری ودادیان در این مراسم حضور داشتند و همچنین از فیلمبرداران و عکاسان که این صحنه‌ها را ضبط می‌کنند تشکر کرد.

در انتهای این مراسم تقی مقدسی با اشاره به ویژگی شخصیتی مرحوم ودادیان گفت: ایشان انسان بزرگی بود و خصوصیت خوبی داشت و به حق عاشق مولا علی (ع) بود.

پس از مراسم تشییع پیکر مرحوم ودادیان به بهشت زهرا (س) جهت خاکسپاری منتقل شد.